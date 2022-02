Stadtmuseum Aarau

Neue Veranstaltungsreihe: ZEITGESCHICHTE an der Bar

Im Rahmen der Ausstellung ZEITGESCHICHTE AARGAU 1950 – 2000 lädt das Stadtmuseum neu regelmässig zu einem Talk mit Gästen ein, die die Aargauer Geschichte geprägt haben. Als Zeitzeug*innen geben sie Einblick in ihr Leben und erzählen von ihren Erfahrungen im Kanton Aargau.

Beginn der Talkreihe: Donnerstag, 24. Februar, 18:30 Uhr im Foyer, Stadtmuseum Aarau

Zum ersten Gespräch an der Museumsbar trifft sich Fabian Furter, Historiker, Co-Projektleiter und Autor des Buchs ZEITGESCHICHTE AARGAU sowie Kurator der gleichnamigen Ausstellung zum Thema «Raumplanung und Architektur» mit folgenden Gästen:

Lucia Vettori, *1957, wuchs als Tochter eines italienischen Landarbeiters auf dem Sentenhof bei Muri im Freiamt auf. Sie lernte Hochbauzeichnerin und engagierte sich als junge Architektin seit den frühen 1980er-Jahren für genossenschaftliches Wohnen und alternative Bauprojekte. Sie ist eine von nur vier Aargauerinnen, denen die Mitgliedschaft im Bund Schweizer Architekten zuteil wurde.

Heinrich Bachmann, *1940, lernte Bauschlosser und erlebte die 68er-Zeit als Student an der legendären Hochschule für Gestaltung in Ulm. Anfang der 1970er-Jahre kam er nach Aarau und baute die kantonale Raumplanung auf. Später leitete er diese und prägte während 35 Jahren die Rauentwicklung des Aargaus mit. Nach der Pensionierung bildete er sich zum Kunstmaler aus.

Das Gespräch dauert ca. 1 Stunde. Eintritt gratis. Danke für die Anmeldung: online oder telefonisch (062 836 05 17 / Di – Fr, 11 bis 17 Uhr).

Weitere Termine der Gesprächsreihe:

Donnerstag, 24. März, 18:30 Uhr

Im Gespräch: Heidi Widmer, *1940 in Wohlen, ab den 1960er-Jahren unternahm sie lange Reisen und widmete ihr Leben ganz ihrer Kunst, unterrichtete aber auch Kurse für Krebskranke und Häftlinge. Fritz-René Müller, *1939 in Rheinfelden, studierte Theologie, war Pfarrer und Lehrer und wurde 2001 zum christkatholischen Bischof berufen. Moderiert von Ruth Wiederkehr, Historikerin.

Donnerstag, 28. April, 18:30 Uhr

Im Gespräch: Gertraud Müllauer, *1945 in Wien, seit 1966 in der Region Baden, 32 Jahre im Dienst von Brown, Boveri & Cie. und deren Nachfolgefirmen. Josef Wüest, *1944 auf dem Schulerhof in Grosswangen (Kanton Luzern), seit 1969 in der Region Brugg. Er arbeitete 38 Jahre im Dienst des Schweizerischen Bauernverbands. Moderiert von Patrick Zehnder, Historiker.

