A2A und Enfinity Global unterzeichnen PPA für 97 MW von Solarenergie in Italien

Die A2A Group, einer der größten Akteure der Energiewende in Italien, und Enfinity Global Inc, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gaben heute die Unterzeichnung eines Stromabnahmevertrags (Power Purchase Agreement, PPA) für drei Photovoltaik-Projekte von Enfinity in der Region Latium bekannt, die insgesamt 97 MW an erneuerbarer Stromkapazität umfassen.

Die Vereinbarung, die im Juli 2025 in Kraft treten soll, sieht vor, dass A2A etwa 160 GWh/Jahr an sauberer Energie aus den von den Anlagen erzeugten erneuerbaren Energien abnimmt, was dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 64.000 Familien in Italien entspricht und den Ausstoß von mehr als 60.000 Tonnen CO2-Emissionen kompensiert.

Mit dieser Vereinbarung wird Enfinity Global mit 232 MW zum größten Anbieter kumulierter vertraglich gebundener Kapazität in Italien durch langfristige Energie-Verkaufsverträge. Darüber hinaus verfügt Enfinity Italien über 500 MW an vollständig genehmigten Solarkraftwerken, 1,8 GW an Solarkraftwerken in fortgeschrittenen Genehmigungsphasen und 2 GW an Speicherprojekten.

Durch Partnerschaften wie diese trägt A2A, der zweitgrößte nationale Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien, dazu bei, den Markt für grüne Energie weiter anzukurbeln und seinen Kunden gezielte Lösungen zur Verfügung zu stellen, die den Dekarbonisierungsprozess des Landes fördern. Mit diesem Ziel vor Augen hat die Gruppe in ihrem Strategieplan umfangreiche Investitionen in Höhe von 11 Milliarden Euro bis 2030 vorgesehen, um das Gebiet mit den für die Energiewende notwendigen Infrastrukturen auszustatten.

"Wir sind stolz darauf, mit A2A zusammenzuarbeiten, einem der angesehensten Energieunternehmen in Italien und Europa, das auf eine lange und stolze Geschichte im Dienste seiner Kunden zurückblicken kann", betonte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. "Wir sind dankbar für die Unterstützung vor Ort, denn wir haben die Projekte und Möglichkeiten, stabile, saubere und erschwingliche Energie für Italien zu liefern."

"Dank unserer Partnerschaft mit Enfinity sind wir in der Lage, unseren Kunden einen wachsenden Anteil an grüner Energie aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig Investitionen in Anlagen zu ermöglichen, die den Weg zur Energiewende und zur Dekarbonisierung des Landes unterstützen können", kommentiert Lorenzo Giussani, Head of Generation and Trading bei A2A.

"Diese Vereinbarung mit A2A ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unseres strategischen Plans und bestätigt unsere Fähigkeit, unsere Projekte mit strategischen Partnern zur Reife zu bringen", kommentierte Julio Fournier Fisas, CEO für Europa bei Enfinity Global. "Wir haben uns verpflichtet, unseren Kunden rund um die Uhr saubere und wettbewerbsfähige Energie zu liefern."

Die an der italienischen Börse notierte Gruppe beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter und ist für die Erzeugung, den Verkauf und die Verteilung von Energie sowie den Verkauf und die Verteilung von Gas, Fernwärme, Abfallkreislauf, Elektromobilität und intelligente Dienstleistungen für Städte, öffentliche Beleuchtung und integrierte Wasserversorgung zuständig. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Industriestrategie von A2A. Der Industrieplan sieht bis 2030 Investitionen in Höhe von 16 Milliarden Euro in Projekte vor, die mit der UN-Agenda in Einklang stehen, um das nachhaltige Wachstum des Landes zu fördern und die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft in die Tat umzusetzen.

Enfinity Global ist ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2018 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 20 GW an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, darunter in Betrieb, im Bau und in der Entwicklung befindliche Anlagen. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien will das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen, kohlenstofffreien Wirtschaft leisten. Das Führungsteam von Enfinity ist eines der erfahrensten globalen Teams im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über eine Finanzierungserfahrung von mehr als 37 Milliarden US-Dollar in diesem Sektor mit über 15 GW an entwickelten und erworbenen Solar- und Windkraftanlagen.

