Veränderung in der Geschäftsleitung des Naturamas Aargau

Der Stiftungsrat des Naturamas Aargau hat Jasmin Winkler per 1. September 2022 zur Bereichsleiterin Museum und Sammlungen befördert. In dieser Funktion wurde sie vom Stiftungsrat ausserdem in die dreiköpfige Geschäftsleitung gewählt. Gemeinsam mit Florian Helfrich, Bereichsleiter Kommunikation, Marketing und Fundraising sowie Johanna Häckermann, Bereichsleiterin Bildung, Naturförderung und Nachhaltigkeit sowie Vorsitzende der Geschäftsleitung, wird sich Jasmin Winkler für die Weiterentwicklung der Stiftung einsetzen, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert.

Naturama Aargau Florian Helfrich Leiter Kommunikation, Marketing und Fundraising Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 81 florian.helfrich@naturama.ch