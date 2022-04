Naturama Aargau

20 Jahre Naturama Aargau: Kostenlos ins Museum während drei Jubiläumstagen

Das Naturama Aargau feiert sein 20-jähriges Bestehen und lädt alle ein, das Naturmuseum beim Aarauer Bahnhof während den drei Jubiläumstagen vom 6. bis 8. Mai 2022 kostenlos zu besuchen. Ab Freitag ist die neue Sonderausstellung geöffnet: «RESPEKT, INSEKT!» fördert das Verständnis für die Lebensweise einheimischer Insekten und zeigt auf, was wir tun können, damit deren Artenvielfalt erhalten bleibt. Am Samstag und Sonntag beginnen im und ums Museum stündlich vielfältige Aktivitäten für Kinder und Erwachsene und um die Mittagszeit gibt es frisch zubereitete Leckerbissen aus dem Foodtruck «wagabond».

Seit 20 Jahren sensibilisiert die Stiftung Naturama Aargau als Kompetenzzentrum für Natur- und Umweltthemen die Bevölkerung und zeigt auf, wie alle zu positiven Entwicklungen beitragen können.

Kostenlos die neu eröffnete Sonderausstellung «RESPEKT, INSEKT!» besuchen

Ab dem 6. Mai 2022 ist im Naturmuseum beim Aarauer Bahnhof die vom Naturama-Team erarbeitete Sonderausstellung «RESPEKT, INSEKT!» geöffnet, die das Verständnis für die Lebensweise einheimischer Insekten fördert und aufzeigt, was alle tun können, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt.

Aktivitäten für die ganze Familie

Am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Mai 2022 verspricht der kostenlose Besuch des Museums besonders interessant zu werden. An beiden Tagen richten sich die speziellen Jubiläumsangebote insbesondere auch an Familien. Zwischen 10 und 17 Uhr beginnen stündlich vielfältige Aktivitäten im und ums Museum. Am Samstag lautet das Tagesmotto «Wie funktioniert Forschen in der Natur?» und am Sonntag «Wie können wir in Städten Platz für die Natur schaffen?». Unmittelbar vor dem Museum stellt an dem Wochenende die Aargauische Naturforschende Gesellschaft (ANG) ihren Auen-Audiopfad und den Auen-Rätselpfad vor, die sich an Kinder, Jugendliche und Familien richten.

Foodtruck vor dem Museum

Am Samstag und Sonntag gibt es zur Mittagszeit Speisen und Getränke vom Foodtruck «wagabond». Im museumseigenen Café Friedrich gibt es an allen drei Tagen feine Snacks und Getränke.

Alle Details online

Interessierte finden alles zu den Naturama-Jubiläumstagen unter www.naturama.ch/feiertage.

((Infobox)) Das Kompetenzzentrum Naturama Aargau

Das Naturama Aargau ist viel mehr als das Museum beim Aarauer Bahnhof. Mit Veranstaltungen im Museum und draussen in der Natur begeistern auch die Fachleute der Kompetenzbereiche Umweltbildung und Naturförderung seit 20 Jahren die Bevölkerung für den Lebensraum Mittelland. Kinder, Familien, neugierige Erwachsene sowie Fachpersonen aus Schulen, Unternehmen und Verwaltungen schätzen die vielfältigen Angebote. www.naturama.ch

Kontakt

Naturama Aargau Florian Helfrich Leiter Kommunikation, Marketing und Fundraising Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 81 florian.helfrich@naturama.ch