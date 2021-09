Naturama Aargau

Medienmitteilung: Neue «Galerie Helix» im Museum Naturama

Neue «Galerie Helix» im Museum Naturama

Das Aarauer Naturmuseum Naturama eröffnet am 1. Oktober 2021 die hauseigene «Galerie Helix». Im dreistöckigen Treppenhaus des Museums zeigen künftig wechselnde Kunstschaffende ihre Werke. Den Anfang macht der Bündner Biologe und Naturfotograf Fabian Fopp (32). Er ist seit seiner Kindheit fasziniert von der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Bereits mit zehn Jahren begann er, seine Eindrücke festzuhalten – damals noch mit einer analogen Kamera. Seitdem hat er Beiträge in verschiedenen Magazinen veröffentlicht, leitet Fotokurse und unterhält einen YouTube-Kanal mit Tipps zur Naturfotografie. 2020 wurde eines seiner Fotos als Briefmarke der Schweizerischen Post AG herausgebracht.

Vorträge über die Geschichten hinter den Bildern

An drei Vorträgen im Naturama erzählt Fabian Fopp Geschichten rund um die Entstehung der Bilder und berichtet darüber, wie er zum Naturfotografen geworden ist. Interessierte können sich online unter www.naturama.ch/agenda zum Vortrag am 10. November 2021 und den beiden Vorträgen am 27. November 2021 anmelden.

Kontakt

