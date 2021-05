Yabx

YABX unter den Top Global Startups nominiert für GSMA GLOMO 4YFN Impact Awards

New Delhi (ots/PRNewswire)

Einziges indisches Startup unter den Finalisten für die Ausgabe 2021

Yabx, ein Fintech-Unternehmen im Bereich der digitalen Kreditvergabe, gab heute bekannt, dass es als einziges indisches Startup von der GSMA für die GLOMO 4YFN (4 Years From Now) Impact Awards 2021 in die engere Wahl gezogen wurde.

Die 4YFN Impact Awards ist die GLOMOs Kategorie, die darauf abzielt, die besten digitalen Startups rund um den Globus zu finden, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Welt ausüben und disruptive Technologien nutzen, um die 17 Sustainable Development Goals zu erreichen.

Yabx wurde von Comviva Technologies, dem globalen Marktführer für mobile Finanzdienstleistungen und einem der größten Anbieter von Mobile-Wallet-Technologie weltweit, ins Leben gerufen. Die Vision von Yabx ist es, den über zwei Milliarden Menschen in den Schwellenländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, die keine Bankverbindung haben, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erleichtern. Es nutzt Technologie und Analytik, um die Kosten für die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zu senken und dadurch Bankdienstleistungen für die unterversorgten Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Die digitalen Kreditprodukte reichen von $15 bis $5000 und können von Privatpersonen und kleinen Unternehmen für die Zahlung von Stromrechnungen, Schulgebühren, Smartphone-Finanzierung, Betriebskapitalbedarf usw. genutzt werden.

Zu der Nominierung sagte Rajat Dayal, Gründer & Chief Executive Officer bei Yabx: "Unsere Nominierung für die GLOMO 4YFN Impact Awards 2021 ist ein Zeugnis für unseren Einfluss. Wir haben die Kreditwürdigkeit von über 150 Millionen kreditwürdigen, aber unterversorgten Kreditnehmern in 15 Ländern geprüft. Wir verarbeiten über 100 Milliarden Datensätze im Monat über unsere Partnernetzwerke."

"Yabx hat neue Kreditrisikomodelle entwickelt, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basieren. Im Laufe der Jahre hat Yabx eine ziemlich umfangreiche globale Präsenz aufgebaut, die sich über Asien, Afrika und Südamerika erstreckt. Wir ermöglichen es Banken und Mikrofinanzinstitutionen (MFIs), ein profitables, unbesichertes Portfolio in Märkten aufzubauen, in denen die Abdeckung durch Kreditbüros begrenzt ist. Unser Fokus liegt auf der Innovation neuer Produkte, um ein durchgängiges Management der Arbeitsabläufe bei Kleinkrediten zu gewährleisten", fügte Rajat weiter hinzu.

Yabx arbeitet mit alternativen Datenquellen (Telekom, MFS, Händlernetzwerke, PoS, etc.), um Verhaltensmodelle zu erstellen, die eine ähnliche Genauigkeit wie die Ergebnisse der Kreditauskunfteien haben. Dies hilft den Banken, eine neue Kreditbevölkerung anzusprechen, die aufgrund der traditionellen Politik der Banken keinen Zugang zu Krediten hatte.

