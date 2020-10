Careforce Sanvartis Group

Careforce Sanvartis Group und Vendus schließen sich zum führenden Vertriebs- und Kommunikationsdienstleister im Gesundheitswesen in der DACH-Region zusammen

Duisburg/Köln (ots)

Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile der Vendus Gruppe durch die Careforce Sanvartis Group erschließt sich das Unternehmen den Bereich Gesundheitskommunikation und vervollständigt damit sein Gesamtportfolio. So entsteht der größte medizinische Vertriebs- und Kommunikationsdienstleister in der DACH-Region. Die Vendus Gruppe, bestehend aus den Unternehmen MCG Medical Consulting Group, Brandpepper und A&O Medien & Verlagsgesellschaft, zählt seit Jahren zu den marktführenden Kommunikationsdienstleistern in den Bereichen Pharma und Medizintechnik in Deutschland.

40 Prozent der Vendus Gruppe bleiben im Eigentum des Gründungsgesellschafters Guido Mecklenbeck. Zusammen belaufen sich die Kennzahlen der neuen Unternehmensgruppe auf rund 75 Mio. Euro Umsatz, 1.200 Mitarbeiter und über 100 Kunden aus Pharma, Medizintechnik und Krankenkassen.

"Wir haben uns für den Zusammenschluss entschieden, weil sich das Dienstleistungsangebot und die Kundenstrukturen beider Unternehmensgruppen perfekt ergänzen", so der Careforce Sanvartis Group Geschäftsführer Kai Tobien.

"Der Zusammenschluss und die damit einhergehende neue strategische Aufstellung ist unsere klare Antwort auf die Bedürfnisse des Marktes. Unseren Kunden bieten wir nun ein einzigartiges und ganzheitliches Vertriebs- und Kommunikationsangebot in der DACH-Region an", so Manuel Ebner, Geschäftsführer der Careforce Sanvartis Group.

"Den gemeinsamen Teams gilt unser ausdrücklicher Dank für ihre konstruktive Mitarbeit und ihr Engagement im Rahmen des Zusammenschlusses. Unser Management-Team wird in den nächsten Wochen aktiv auf unsere Kunden zugehen und in vertiefende Gespräche einsteigen, um die neuen Chancen und Möglichkeiten inhaltlich zu diskutieren und zu vertiefen", so Guido Mecklenbeck.

Standorte sind nun Berlin, Düsseldorf, Duisburg, Köln, Wiesbaden sowie Cham und Wien.

Pressekontakt:

Poupak Rohani

Marketing Managerin

Careforce Sanvartis Group

Horbeller Straße 11

50858 Köln Tel.

+49 2234 - 20 36-306 Fax

+49 2234 - 20 36-5306 Mail

poupak.rohani@careforce.de