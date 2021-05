GoldenTree Asset Management

Simon Granger neuer Leiter für Restrukturierung und Turnarounds, EMEA, bei GoldenTree Asset Management

New York (ots/PRNewswire)

GoldenTree Asset Management ("GoldenTree"), ein globales Kreditmanagement-Unternehmen, gab bekannt, dass Simon Granger zum Partner und Leiter für Restrukturierung und Turnarounds, EMEA, ernannt wurde.

Granger verfügt über fast 25 Jahre an Erfahrung in der Re- und Umstrukturierung. Vor GoldenTree war er Senior Managing Director und Leiter für Corporate Finance & Restructurings EMEA bei FTI Consulting, London. Bevor Granger im Jahr 2007 bei FTI Consulting tätig wurde, war er Direktor in der Gruppe Restrukturierung und Transaktionen bei Deloitte in London.

"Unser Erfolg beruht seit über 20 Jahren auf unserem forschungsgestützten Invesitionsansatz und unserer Kultur der Zusammenarbeit und Kompetenz", meinte Steven Tananbaum, Gründungspartner und Chief Investment Officer. "Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen mit einem vielschichtigen Führungsteam und einer starken Partnerschaft aufgebaut zu haben, das auch weiterhin hervorragende Leute anlockt, die unser Engagement und unseren Enthusiasmus teilen."

Tananbaum sagte weiter: "Wir heißen Simon bei GoldenTree willkommen und sind überzeugt, dass er mit seiner wichtigen und herausragenden Erfahrung unser europäisches Team, unseren europäischen Standort und unsere Infrastruktur fördern und erweitern wird."

Granger meinte: "Ich bin begeistert, einem derartig erfolgreichen und kollaborativen globalen Kreditunternehmen beizutreten, und freue mich darauf, meine umfangreiche Erfahrung in finanzieller und betrieblicher Restrukturierung im EMEA-Raum einzubringen, um Wert zu schaffen und GoldenTrees Potenzial in der Region auszubauen."

Granger verstärkt ein Team von 30 Mitarbeitern von GoldenTree in Europa in den Niederlassungen in London und Dublin. GoldenTree investiert seit zwei Jahrzehnten in Restrukturierungen in Europa. Die erste europäische Niederlassung wurde im Jahr 2005 in London gegründet. Seither wächst die Präsenz des Unternehmens in Europa, wobei leitende Investitionsexperten Chancen in allen Assetklassen identifizieren. GoldenTree verfügt auch über in Europa ansässige Fachleute mit Expertise in den Bereichen Handel, Kapitalmärkte, Geschäftsentwicklung, Betriebsabläufe und Compliance.

Informationen zu GoldenTree Asset Management

GoldenTree ist ein mitarbeiterbasiertes, globales Assetmanagementunternehmen, das sich auf Chancen im Kreditsektor in Bereichen wie Hochzinsanleihen, Leveraged Loans, notleidende Schulden, strukturierte Produkte, Schwellenmärkte, Private Equity und Anlagen im Kreditsektor spezialisiert. GoldenTree wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eines der größten unabhängigen Assetmanagementunternehmen im Kreditsektor. GoldenTree verwaltet fast 42 Milliarden US-Dollar für institutionelle Anleger, darunter führende öffentliche und betriebliche Pensionsfonds, Fonds, Stiftungen, Versicherungsunternehmen und Staatsfonds. GoldenTree hat mehr als 240 Mitarbeiter in Niederlassungen in New York, London, Singapur, Sydney, Tokio, Dublin und West Palm Beach. Weitere Informationen finden Sie unter www.goldentree.com.