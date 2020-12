Syntellix AG

Syntellix als Top Orthopedic Solution Provider in Europe mit 'Company of the Year' Award 2020 ausgezeichnet

HannoverHannover (ots)

Die Syntellix AG ist offiziell als "Company of the Year" ausgezeichnet worden und führt damit die Liste der "Top 10 Orthopedic Solution Providers in Europe" des Branchenmagazins und Nachrichtenportals MedTech Outlook in 2020 an.

MedTech Outlook (www.medicaltechoutlook.com) schlägt eine Brücke zwischen Medizintechnik-Herstellern und Einrichtungen des Gesundheitswesens und zielt darauf ab, Entscheidungsträger beim Finden der richtigen Lösungen zu unterstützen, indem jährlich die Top 10 der besten orthopädischen Lösungsanbieter, welche durch innovative Technologien und Strategien herausstechen, zusammenstellt werden. Unter diesen ausgewählten Unternehmen wurde Syntellix von der hochkarätigen Jury zum "Unternehmen des Jahres" 2020 gewählt, um den potenziell lebensrettenden Einsatz von MAGNEZIX-Implantaten während der COVID-19-Pandemie zu würdigen.

Der Begleitartikel legt dar, dass "die Ausbreitung ansteckender Krankheiten [wie COVID-19] durch die Vermeidung unnötiger Eingriffe und stationärer Aufenthalte vermindert werden kann, was MAGNEZIX-Implantate höchst relevant für ganze Gesellschaften in unserer modernen, globalisierten Welt macht." Außerdem gibt das Magazin einen Ausblick darauf, wie Syntellix die Zukunft der Medizintechnik verändern wird: "Angetrieben von seinem bahnbrechenden Produkt ist Syntellix auf dem besten Weg, den globalen Markt zu erschließen. [...] Allein in den letzten Jahren ist das Unternehmen von einem einzigen Produkt zu über 184 Derivaten aus sechs Produktfamilien vorangeschritten. Mit steigenden Produktzulassungen in demografisch hochdynamischen Ländern positioniert Syntellix sich eindrucksvoll im globalen Umfeld."

Diese neuste Auszeichnung folgt auf eine Reihe von jüngst erreichten Meilensteinen, darunter die "Breakthrough Device designation" durch die FDA, der renommierte "Award of Excellence" der International Magnesium Association und die Auszeichnung "European Entrepreneurial Company of the Year 2020" durch das führende internationale Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan.

Über Syntellix:

Die Syntellix AG, ein mehrfach ausgezeichneter globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & Life Science, ist der weltweite Marktführer auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. In aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu verschiedenen klinischen Anwendungen werden die von Syntellix hergestellten MAGNEZIX®-Implantate als sehr "vorteilhaft" bzw. sogar als "klinisch überlegen" gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet.

