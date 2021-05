RxBIO

RxBIO vertreibt COVID-19 Speichelproben-Kit mit 99,998 % Genauigkeit in Europa

Dublin (ots/PRNewswire)

Das System von Spectrum Solutions erhält erstmals eine FDA-Notfall-Zulassung

RxBIO, ein führendes Unternehmen für den Vertrieb von Medizinprodukten, vertreibt zum ersten Mal in Europa ein Kit für Speichelproben, das eine schmerzfreie Methode zum Testen auf COVID-19 verwendet.

Das "Saliva Collection Kit" von Spectrum Solutions bietet eine komfortable und präzisere Alternative zu den schmerzhaften Nasenabstrich-Tests auf COVID-19. Das Kit hat im Dezember 2020 die CE-Kennzeichnung erhalten und ist das erste auf Speichelproben basierte System, das von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) eine Notfallgenehmigung für COVID-19-Tests erhalten hat.

Die Einführung der Speichelprobengeräte SDNA-2000 und SDNA-3000 von Spectrum in Europa bedeutet, dass die Bürger ab jetzt Zugang zu einem verlässlichen Speicheltest auf COVID-19 mit einer Genauigkeit von 99,998 Prozent haben. Das Gerät ist so zuverlässig, dass auch der Baseball-Verband (MLB) das SDNA-1000-Kit für Speichelproben von Spectrum zum Testen aller Spieler und Mitarbeiter verwendet.

"Wir freuen uns, mit Spectrum Solutions zusammenzuarbeiten, um Einzelpersonen eine alternative Option zu einem Zeitpunkt anzubieten, an dem das Testen auf COVID-19 in einer entscheidenden Phase steckt", erklärte Alfan Jetha, CEO von RxBIO. "Im Zuge des Impfprogramms, das im ganzen Land vorangetrieben wird, sind tägliche Tests wichtiger denn je, um die Verbreitung von Viren zu verhindern, und Spectrum Solutions ist führend in molekularen Diagnoseverfahren."

Das SDNA-Speichelprobengerät von Spectrum ist ein aus drei Komponenten bestehendes Kit, das die Selbstentnahme von Speichelproben ermöglicht. Das Gerät hat die Fähigkeit, das lebende Virus bei Raumtemperatur zu 100 Prozent zu inaktivieren, wodurch das Infektionsrisiko während des Testvorgangs verringert wird. Die Proben werden nach der Entnahme zehn Tage lang aufbewahrt, ohne dass ihre Wirksamkeit beeinträchtigt wird. Weder bei der Lagerung noch beim Transport ist eine Temperaturkontrolle erforderlich. Die Kits können in einer Vielzahl von Situation verwendet werden, beispielsweise für Tests zu Hause durch Einzelpersonen oder als Massentests durch Unternehmen.

"COVID-19-Tests sollten präzise, effizient, benutzerfreundlich und Fehler bei der Benutzererfassung vermeiden - und genau dafür steht das Speichelprobengerät von Spectrum Solutions", erklärte Jasmin Jetha, Präsidentin und COO von RxBIO.

"Bei Spectrum haben wir unsere revolutionären PCR-Speichelproben-Testkits, um Genauigkeit und Sicherheit bei der Früherkennung zu gewährleisten. Ohne Kompromisse. Denn wenn sich Symptome bemerkbar machen, haben Sie andere bereits einer möglichen Infektion ausgesetzt", erklärte Stephen Fanning, Präsident und Chief Executive Officer von Spectrum Solutions. "Unsere hochempfindliche Zusammensetzung ist in der Lage, Infektionen aus Speichelproben zu erkennen, die nur 200 Kopien/ml mit Virusneutralisation messen, im Gegensatz zu Lateral-Flow-Antigen-Schnelltests, die mindestens 10.000 bis 20.000 Kopien/ml erfordern."

RxBIO ist ein kanadisches Biotech-Vertriebsunternehmen mit EU-Hauptsitz in Dublin, Irland, das sich auf die Bereitstellung medizinischer Geräte und persönlicher Schutzausrüstung für Gesundheitseinrichtungen und Gemeinden in Europa, Großbritannien und Nordamerika spezialisiert hat. Dank seiner weltweiten Infrastruktur und den umfassenden Vertriebskanälen verbindet RxBIO medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt mit modernster Technologie und innovativen Lösungen.

RxBIO ist Teil eines umfangreichen Portfolios von integrierten Gesundheitsunternehmen, die sich mit Pharmazie, klinischen Studien, regulatorischen Maßnahmen, Vertrieb im Gesundheitswesen und virtuellen Pflegediensten befassen.

Spectrum Solutions hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah und ist ein Life-Science-Unternehmen für die Herstellung medizinischer Geräte, das seine vollständig integrierte Branchenkompetenz auf die Entwicklung zukunftsweisender und skalierbarer Komplettlösungen für klinische Diagnoseprojekte und kommerzialisierte Produktpläne konzentriert. Spectrum ist ein Komplettanbieter für innovative Medizintechnik und Produktherstellung, Formgebung, chemische Formulierung, Verpackungsdesign, kundenspezifische Ausrüstung und direkte Benutzeraufträge. Die Geräte zur Entnahme von Bioproben, patentierten Technologien und speziellen Services bieten messbare Prozessoptimierung, beispiellose Effizienz und unübertroffene globale Skalierbarkeit.

Präsidentin und COO von RxBIO Limited Jasmin Jetha jasmin@rxbio.co https://rxbio.co/

Unternehmenssprecherin bei Spectrum Solutions Leslie Titus Bryant spectrumsolution.com/SDNA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1504896/RxBIO_RxBIO_brings_COVID_19_saliva_collection_kit_with_99_998__a.jpg

RxBIO Limited, Präsident und COO, Jasmin Jetha, jasmin@rxbio.co, https://rxbio.co/