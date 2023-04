Verein Zürich tanzt

Medienmitteilung ZÜRICH TANZT 2023

Vom 12. – 21. Mai verwandeln wir zum elften Mal die ganze Stadt in eine grosse Tanzbühne.Erwarten dürfen Sie ein vielfältiges Programm mit rund 250 Veranstaltungen: Nebst tollen Performances, Parties, performativen Walks und Crash Kursen à gogo, gibt es mitten in der Stadt neue Formate wie eine Tanz-Jukebox am HB oder einen Instant-Rave am Bürkliplatz. Das Bühnenprogramm lädt zum Geniessen, Denken und Mitmachen ein. Wie sehen Tiere unsere schöne Stadt? Was ist eigentlich Digital Harassment? Wie kann man Gemeinsamkeit anders denken? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir nach. Fussballfans kommen auf ihre Kosten, wenn KlappSquad zu einer Performance einladen, die Fussball- und Tanzmoves virtuos zu einem neuen Tanzstil verbinden. Und natürlich darf auch das Kurz-Filmprogramm «Dance On Screen» mit einigen Kinovorstellungen nicht fehlen.

Liebe Medienschaffende

Erwarten dürfen Sie ein vielfältiges Programm mit rund 250 Veranstaltungen: Nebst tollen Performances, Parties, performativen Walks und Crash Kursen à gogo, gibt es mitten in der Stadt neue Formate wie eine Tanz-Jukebox am HB oder einen Instant-Rave am Bürkliplatz. Das Bühnenprogramm lädt zum Geniessen, Denken und Mitmachen ein. Wie sehen Tiere unsere schöne Stadt? Was ist eigentlich Digital Harassment? Wie kann man Gemeinsamkeit anders denken? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir nach. Fussballfans kommen auf ihre Kosten, wenn KlappSquad zu einer Performance einladen, die Fussball- und Tanzmoves virtuos zu einem neuen Tanzstil verbinden. Und natürlich darf auch das Kurz-Filmprogramm «Dance On Screen» mit einigen Kinovorstellungen nicht fehlen.

Zeitgleich mit dem Programm-Release startet auch unser Vorverkauf: www.zuerichtanzt.ch

Presseinfos und -Bilder finden Sie hier: https://zuerichtanzt.ch/presse#pressebilder

Unseren Trailer finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=qUre7jkeOIY(Kürzere Versionen auf Anfrage.)

Und im Anhang unsere Medienmitteilung.

Wir danken Ihnen im Vorfeld für die Berichterstattung und freuen uns darauf.Für Auskünfte, Programm- und/oder Storyempfehlungen stehe ich Ihnen/Euch jederzeit zur Verfügung!

Herzlich grüsstNani Khakshouri

