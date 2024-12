Praxis Tech Ltd.

Praxis Tech erhält ISO 27001-Zertifizierung für Informationssicherheit

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Praxis Tech, eine führende Payment Orchestration Platform, meldete heute den Erhalt der ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung, den weltweit führenden Standard für Information Security Management Systems (ISMS). Dieser wichtige Meilenstein bestätigt, dass alle Geschäftsbereiche des Unternehmens die höchsten Anforderungen an Datensicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit erfüllen, und unterstreicht seine Rolle als vertrauenswürdiger Partner für Händler, da seine Verfahren von einer akkreditierten Stelle streng geprüft und zertifiziert wurden.

Über seine Payment Orchestration Platform verbindet Praxis Tech Händler mit weltweit mehr als 600 Zahlungsdienstleistern (Payment Service Providers, PSPs) über eine einzige API-Integration. Dieses umfangreiche Netzwerk in Kombination mit seinem vollständig ausgestatteten Backoffice ermöglicht Händlern, ihre Zahlungsprozesse zu optimieren und zu verwalten. Der Erhalt der ISO-Zertifizierung zeigt, dass das Unternehmen Datenrisiken mithilfe von erstklassigen Systemen managt, seine Datenschutzziele erreicht und Händlern die Gewissheit verschafft, dass alle notwendigen Schritte unternommen werden, damit ihre Transaktionen sicher und unter strengen Protokollen innerhalb der Infrastruktur des Unternehmens abgewickelt werden.

Guy Karsenti, Chief Technology Officer bei Praxis Tech, erklärt:

„Die Zertifizierung nach ISO 27001 hebt Praxis Tech an die Spitze der akkreditierten Payment Orchestration-Plattformen in unseren Kernbranchen und positioniert uns als führendes Unternehmen für Händler, die auf uneingeschränktes Vertrauen in ihre Informationssicherheit Wert legen. Dies zeigt, dass hervorragende Sicherheit nicht nur ein Ziel ist, sondern ein grundlegender Bestandteil unserer Arbeitsweise."

Dies ist ein weiterer Schritt zur Einhaltung der bestehenden Datenschutzrichtlinien von Praxis Tech, einschließlich der Erfüllung des PCI-DSS Level 1-Standards zum Schutz von Kartenzahlungsdaten. Da sich der Markt für die Zahlungsorchestrierung weiterentwickelt, dient die Kombination aus PCI-DSS- und ISO 27001-Zertifizierung als wichtiges Kriterium für die Plattformwahl, sodass Händler effektiv zwischen Plattformen unterscheiden können, die auf jeder Ebene Sicherheit auf Unternehmensniveau gewährleisten.

Die ISO 27001-Zertifizierung reicht über die Zahlungsstandards hinaus und bietet eine umfassende Akkreditierung, die alle Aspekte der Informationssicherheitspraktiken abdeckt. Um diesen Standard aufrechtzuerhalten, sind kontinuierliche Prüfungen und Verbesserungen erforderlich, die das Engagement von Praxis Tech widerspiegeln, sein Produktangebot für Händler stetig zu verbessern.

Informationen zu Praxis Tech

Praxis Tech bietet eine führende Plattform für die Zahlungsorchestrierung, die die Zahlungsinfrastruktur für global operierende Händler optimiert und sofortigen Zugang zu mehr als 600 vorintegrierten PSPs, weltweiten Zahlungsmethoden und Unterstützung für mehrere Währungen bietet. Zu den Dienstleistungen gehören PCI DSS Tokenization, Betrugs- und Risikomanagementlösungen, die mit Cybersource von Visa integriert sind, sowie Checkout-Verbesserungen, die die Genehmigungsquoten durch erweiterte Routing-Regeln und Tools zur Wiederherstellung von Ablehnungen erhöhen.

