RealSelf erwirbt die Gruppe YNS und setzt damit seine globale Vision fort, jede Investition in zeitgemäße Schönheit wertvoll zu machen. Der Markt für medizinische Ästhetik wird nun in ganz Europa, Südamerika und darüber hinaus bedient

- Ausweitung der Kundenreichweite auf über 15 Länder, darunter Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und LATAM

- Akquisition bringt mehr als drei Millionen monatlich aktive Nutzer

- RealSelf wird nun jährlich mehr als 100 Mio. Verbraucher in mehr als 170 Ländern bedienen

RealSelf.com, die führende Community und der Online-Markt der medizinischen Ästhetikbranche, gab heute die Übernahme der Gruppe YNS bekannt, einem Portfolio von Online-Destinationen - einschließlich multiestetica.com, guidaestetica.it, estheticon.de und multiestetica.mx. -, das Millionen von internationalen Nutzern in ganz Europa und LATAM bedient. Ähnlich wie RealSelf bieten die YNS-Plattformen den Nutzern im Bereich Ästhetische Medizin und Chirurgie hochwertige Dienstleistungen wie Arztbewertungen und Online-Buchungen, Erfahrungsberichte von Patienten, Informationen zu Behandlungen und Zugang zu ihrer äußerst engagierten Community, die hilfreiche Ratschläge und Anleitungen bietet.

"Nach unserer Übernahme von Tajmeeli.com im Januar 2021 - der führenden Website für kosmetische Eingriffe für arabischsprachige Verbraucher - etabliert dieser Neuzugang die RealSelf-Websites als globale Anlaufstelle für alles, was mit moderner Schönheit zu tun hat, und erweitert gleichzeitig unsere Marktabdeckung in neue Regionen", sagte James Coyle, CEO von RealSelf. "Von Hautpflege über minimal-invasive bis hin zu chirurgischen Eingriffen, und egal ob man sich in Seattle oder Deutschland befindet, RealSelf ist zusammen mit YNS hier, um Nutzer bei jedem Schritt ihrer individuellen Verschönerung zu helfen."

Menschen haben aufgrund der Pandemie eine massive Veränderung ihres Lebensstils erlebt, einschließlich virtueller, von zu Hause aus arbeitender Arrangements, die eine diskretere Erholung von Eingriffen im eigenen Zuhause ermöglicht haben. Diese Faktoren haben zu einem anhaltenden Interesse an der 17-Milliarden-Dollar-Branche der medizinischen Ästhetik beigetragen, und RealSelf ist mit dieser Übernahme bestens aufgestellt, um die weltweite Nachfrage der Nutzer zu befriedigen.

"RealSelf und YNS sind die perfekte Verbindung, um das globale Momentum im Ästhetikmarkt auszuweiten und voranzutreiben. Wir bringen zwei bemerkenswerte, kundenorientierte Teams zusammen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, die Interaktion zwischen Nutzern, Ärzten und Brands kontinuierlich zu verbessern, und wir sind von diesem Zusammenschluss begeistert, um das gemeinsame Wachstum zu beschleunigen", sagte José Luis Ferrer, CEO der Gruppe YNS. "Indem wir unsere jeweilige Marktexpertise mit einer Erfolgsbilanz beim Vorantreiben von Innovationen kombinieren, sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen noch positiveren Einfluss darauf nehmen können, wie Verbraucher kosmetische Behandlungen recherchieren, ihre Erfahrungen teilen und sich mit den besten Leistungsanbietern verbinden."

"Bei RealSelf sind wir ständig bestrebt, vertrauenswürdige, hochwertige und unvoreingenommene Informationen zur medizinischen Ästhetik bereitzustellen, damit sich jede Investition in moderne Schönheit lohnt", so Coyle. "Mit dieser Akquisition erweitern wir unsere Vision auf der ganzen Welt, und gemeinsam machen wir es Millionen von Nutzern einfacher, intelligente und selbstbewusste Entscheidungen zu treffen, indem wir noch mehr Patientenbewertungen, unretuschierte Vorher-Nachher-Fotos, Zugang zu medizinischen Experten und ausführliche Informationen zu Behandlungen anbieten. Wir freuen uns darauf, noch weiter zu innovieren und das Wachstum voranzutreiben."

Über RealSelf, Inc.

RealSelf ist die erste Anlaufstelle im Internet, um Entscheidungen über kosmetische Behandlungen zu treffen und mit Ärzten in Kontakt zu treten. Millionen von Menschen aus der ganzen Welt verlassen sich auf RealSelf, um unvoreingenommene Informationen, echte Patientenbewertungen und Fotos, Behandlungskosten und Bewertungen sowie verifizierte Ärzte zu finden. Von medizinischen Hautpflegeprodukten über neue nicht-invasive Technologien bis hin zu kosmetischen Operationen - RealSelf macht es Ihnen leicht, die vertrauenswürdigen Einblicke zu erhalten, die Sie brauchen, um kluge und sichere Entscheidungen über moderne Schönheitsbehandlungen und Ärzte zu treffen. Für weitere Informationen besuchen Sie RealSelf News und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und Pinterest.

Über YNS

Your New Self hat es sich zur Mission gemacht, Menschen, die an medizinischer Ästhetik und kosmetischer Chirurgie interessiert sind, dabei zu helfen, leicht umfangreiche Informationen zu finden, einschließlich Fotos der Resultate, Erfahrungsberichte, Artikel, Videos, Empfehlungen, Ärzte und Preise. Die YNS-Plattformen sind während des gesamten Prozesses dabei, um den Menschen zu helfen, hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Zur Gruppe YNS gehören multiestetica.com, guidaestetica.it, multiesthetique.fr, estheticon.de, estheticon.cz, estheticon.pl, multiestetica.mx, clinicasesteticas.cl, esteticas.com.ar, cirurgia.net und clinicasestetica.com.co

Weitere Informationen finden Sie unter YNS Über uns.

