ELONGATE: Weltweit größte Wohltätigkeits-Kryptowährung gibt Spende an National Kidney Foundation bekannt und kündigt neue Projekte an

ELONGATE, der weltweit erste Wohltätigkeits-Krypto-Token, hat der National Kidney Foundation im Rahmen seiner wöchentlichen Wohltätigkeitsspenden 150.000 USD gespendet. Die National Kidney Foundation setzt sich mit Leidenschaft dafür ein, eine Lebensader für alle Menschen mit einer Nierenerkrankung zu sein. Die NKF ist ein Vorreiter in der wissenschaftlichen Forschung und Innovation, die dazu beiträgt, den Patienten ganzheitlich durch die Linse der Nierengesundheit zu betrachten. Die Stiftung setzt sich mittels Maßnahmen, Bildungsangeboten und dem Vorantreiben von Veränderungen dafür ein, das Leben von Menschen mit Nierenerkrankungen besser zu gestalten. Elongate hat in nur zwei Monaten über 2.900.000 USD an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Zudem hat das Unternehmen mehrere spannende kommende Projekte wie die Einführung einer neuen Website, Waren, mehr Austausch, eine App und NFTs angekündigt. Gemäß dem Ökosystem und der Mission des Tokens werden 80 % aller Einnahmen für wohltätige Zwecke verwendet. Elongate verfügt über ein gut strukturiertes Ökosystem, das nicht nur große Spenden für wohltätige Zwecke ermöglicht, sondern seinen Inhabern auch einen Prozentsatz an jeder Transaktion auszahlt. Bei jedem Kauf oder Verkauf erhalten alle Inhaber einen Teil der Transaktionsgebühren. Diese Token-Ökonomie ("Tokenomik") ist ein besonderer Vorteil des Elongate-Ökosystems.

Elongate hat des Weiteren angedeutet, dass der Monat Juni in hohem Maße seiner Gemeinschaft gewidmet sein wird. Der Chief Marketing Officer des Tokens, Gene Rhode, wird am Sonntag, 6. Juni von 12:00 - 13:00 Uhr für eine offene Fragerunde auf Twitch am wöchentlichen Livestream teilnehmen. Die gesamte Gemeinschaft ist gespannt auf diesen Auftritt, um endlich zu erfahren, worum es bei all den Andeutungen und Späßen rund um den 7. Juni in den sozialen Medien geht. In einem Twitter-Post wird der CMO mit den Worten zitiert: "Uns steht Großes bevor. Wir senden herzliche Grüße an unsere Gemeinschaft, die diese Reise so einzigartig gemacht hat! Größer. Kühner. Weltumspannend."

Weitere Details zu den gemeinnützigen Bemühungen von Elongate finden Sie auf Twitter und Instagram, wo Sie stets Updates finden. Schalten Sie jeden Sonntag um 12 Uhr EST den wöchentlichen Livestream über Twitch ein.

Derzeit besteht Elongate aus einer Community von über 465.000 Inhabern und hat insgesamt mehr als 320.000 Nutzer auf allen Plattformen und Kanälen. Weitere Informationen zu Elongate finden Sie unter https://www.elongate.cc/