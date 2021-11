Straive

Straive wird im ISG Provider Lens(TM) Contact Center - Customer Experience Services 2021 Global Report vorgestellt

Singapur (ots/PRNewswire)

Straive (ehemals SPi Global), ein marktführender Anbieter von technologiebasierten EdTech-, Inhalts- und Datenlösungen, wurde von der Beratungsfirma Information Services Group (ISG) in ihrem globalen Bericht Provider Lens(TM) Contact Center - Customer Experience Services 2021 als Anwärter in allen geografischen Regionen genannt. Straive ist in mehreren Quadranten vertreten, darunter Digital Operations, AI & Analytics, Work from Home Services und Social Media Services, und zwar aufgrund seiner Fähigkeit, geschäftliche Agilität und operative Exzellenz im Bereich Kundensupport zu fördern.

ISG Provider Lens(TM) ist ein von Praktikern durchgeführter Vergleich von Dienstleistern. Forschungsberichte bieten unabhängige Anbieterbewertungen und eine Segmentierung des Kaufverhaltens von Unternehmen.

Als Branchenführer seit mehr als 15 Jahren bietet Straive Outsourcing-Dienstleistungen, umfassende Angebote, fortschrittliche Lieferzentren, globale Sprachkenntnisse und eine 24/7-Verfügbarkeit von Fachexperten. Mit mehr als 2.300 Support-Mitarbeitern, die auf verschiedene Fachgebiete spezialisiert sind und Multikanal-Support anbieten, fördert Straive die Kundenbindung in den verschiedenen Segmenten der Informationsbranche, wie z.B. im Verlagswesen (wissenschaftlich/beruflich), im Bildungswesen, in der Rechts- und Steuerberatung und bei Finanzinformationen. Die robusten Technologielösungen von Straive sind darauf zugeschnitten, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und den Vertrieb, die Produkte und den Service zu verbessern.

Ratan Datta, Präsident und CEO von Straive, sagte dazu: "Die sich entwickelnden digitalen Technologien haben die Art und Weise der Kundenansprache radikal verändert. Die Aufnahme von Straive in den ISG Provider Lens(TM)-Quadrantenbericht ist ein Beweis für unser Wissen, unsere Expertise und unsere erfolgreiche Bilanz im Bereich der Kundensupportdienste. Eine gute Mischung aus Fachwissen und den neuesten Technologien - KI, ML und Analytics - stehen im Mittelpunkt unserer Fähigkeiten."

Im ISG-Bericht heißt es: "Straive(TM) arbeitet bewusst an der Entwicklung seiner technologiegestützten Kundendienste über verschiedene Kanäle, um seinen Zielmarktsegmenten ein verbessertes Kundenerlebnis zu bieten."

Straive hat eine starke und etablierte CX-Praxis, die sich auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses konzentriert, wobei der Produkt- und technische Support neben der Lead-Generierung zu den wichtigsten Angeboten gehört. Mit mehr als 18.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 2300 engagierte Kundendienstmitarbeiter, und Niederlassungen in 8 Ländern bietet das Unternehmen digitalen Support, Back-Office-Dienste, Vertriebs- und Marketingunterstützung sowie mehrsprachigen Support und Content-Betrieb in mehr als 10 Sprachen. Straive verfügt außerdem über ein engagiertes Team in seinen Labors, das Innovationen fördert, Branchenmaßstäbe setzt und gemeinsam mit den Kunden Lösungen entwickelt.

Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie hier

Informationen zu Straive (ehemals SPi Global)

Straive ist ein marktführendes Informationstechnologieunternehmen, das Datendienste, Fachwissen (Subject Matter Expertise, SME) und Technologielösungen für verschiedene Bereiche wie Forschungsinhalte, e-Learning/EdTech und Daten-/Informationsdienstleister anbietet. Mit einem Kundenstamm, der sich über 30 Länder weltweit erstreckt, ist der multigeografische Ressourcenpool von Straive strategisch in acht Ländern angesiedelt: Philippinen, Indien, USA, China, Nicaragua, Vietnam, Großbritannien und der Firmensitz in Singapur.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie

Kshitiz Ahuja Markenführung und PR kshitiz.ahuja@straive.com

Logo https://mma.prnewswire.com/media/1678685/Straive_New_Logo.jpg