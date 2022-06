Otodata

Otodata Holdings, Inc. Kündigt den Erwerb der LPG-Niederlassung von AIUT an

Montreal (ots/PRNewswire)

Eine großartige Gelegenheit für Otodata, sein Produktangebot weiter auszubauen

Otodata Holdings, Inc. („Otodata") freut sich, die Übernahme der LPG-Sparte von AIUT bekannt zu geben, einem führenden Anbieter von IoT-Ökosystemen für den globalen LPG-Fernüberwachungs- und -Messmarkt. Seit über 15 Jahren arbeitet das Unternehmen mit führenden Unternehmen auf dem globalen LPG-Markt zusammen und stattet seine Kunden mit fortschrittlichen Lösungen für die Datenauslesung, Überwachung, Messung und Analyse aus.

Otodata wurde 2008 gegründet und bietet führende Hardware, Software und Anwendungen für die Fernüberwachung von Tanks in einer Vielzahl von Branchen an. Die Lösungen von Otodata ermöglichen es Kraftstoff- und Industriegasvermarktern, ihre Tanks aus der Ferne zu überwachen; sie liefern aufschlussreiche Echtzeitdaten zur Optimierung der Anlagen- und Arbeitsproduktivität in ihrem Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem AIUT-Team, dessen Lösungen derzeit Hunderttausende von Tanks überwachen. Diese Akquisition wird uns in die Lage versetzen, unsere Expansion zu beschleunigen und unsere innovativen Lösungen für die Fernüberwachung und -messung von Tanks auf allen 5 Kontinenten weiter auszubauen. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen, erschwinglichen und automatisierten Tanküberwachungslösungen in einer Vielzahl von Branchen und geografischen Märkten wie Flüssiggas, Kraftstoff, Schmiermittel und Industriegas zu befriedigen", sagt Andre Boulay, Präsident von Otodata.

„Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erfinden. Diese bekannten Worte von Alan Kay spiegeln die Idee unserer Arbeit vollständig wider. Durch den Zusammenschluss mit Otodata können wir unseren Kunden zusätzliche Produkte, Dienstleistungen und wettbewerbsfähige Preisstrukturen anbieten und so eine glänzende Zukunft für alle sicherstellen", sagt Marek Gabrys, Präsident von AIUT.

Über Otodata Holdings, Inc:

Otodata ist seit über einem Jahrzehnt ein wichtiger Akteur in der Tanküberwachungsbranche. Ziel des Unternehmens war es immer, einen Monitor mit den niedrigsten Betriebskosten in der Branche zu produzieren, so dass eine groß angelegte Implementierung für alle Kraftstoffhändler erschwinglich ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.otodatatankmonitors.com und unsere sozialen Netzwerke:

Informationen zu AIUT

AIUT ist der größte polnische Systemintegrator für die Industrie. Seit über 30 Jahren beliefert das Unternehmen den Weltmarkt mit technologisch fortschrittlichen Lösungen in den Bereichen Automatisierung und Robotisierung von Produktionsprozessen, IT und dem industriellen Internet der Dinge (IoT). Das Unternehmen hat seinen Sitz in Gliwice, Polen, und verfügt über Niederlassungen in 6 Ländern: USA, Kanada, Deutschland, China, Indien und Rumänien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849944/image_aiut.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849945/Otodata_Fuel_Innovation_TM_logo_Big.jpg