Shanghai Genechem Co. Ltd. (Genechem) kündigt globale Zusammenarbeit bei bispezifischen Antikörpern an

Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem), ein Forschungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung neuartiger Zielmoleküle und die Entwicklung neuartiger Therapeutika spezialisiert hat, gab heute den Abschluss einer globalen Zusammenarbeit mit I-Mab (Nasdaq: IMAB), einem an der Nasdaq notierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen, bekannt. Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung mehrerer biospezifischer Antikörper (BsAb), die auf von Genechem entwickelten monoklonalen Antikörpern und von I-MAB ausgewählten Antikörpern basieren.

"Diese Zusammenarbeit ist die erste von vielen, die Genechems Good Research Practice (GRP) und CHAMP-Antikörper-Entdeckungsplattform, die starke bioinformatische Datenbank sowie die hohe Entwicklungsexpertise der synergistischen Partner nutzen wird, um weltweit wettbewerbsfähige Assets auf der Basis innovativer Zielmoleküle zu liefern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit I-Mab, einem weltweit führenden Unternehmen in der Onkologie und Antikörperentwicklung, um weitere Produkte für den klinischen Bedarf von Patienten in China und auf der ganzen Welt zu entwickeln", kommentierte Yueqiong Cao, Gründer und CEO von Genechem.

Informationen zu Shanghai Genechem Co., Ltd. (Genechem)

Genechem ist ein führendes Innovationsforschungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung/Validierung von Zielmolekülen, die Entwicklung von Antikörper- und Zelltherapieprodukten gegen neuartige Zielmoleküle und weltweite Partnerschaften zur Maximierung seines Portfolios konzentriert. Genechem wurde 2002 gegründet und beschäftigt heute mehr als 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen arbeitet eng mit Forschungsonkologen zusammen, um klinische Forschung in Therapeutika umzusetzen, die einen hohen klinischen Bedarf abdecken. Dabei nutzt es sein starkes Netzwerk von Forschungsonkologen in über 300 Krankenhäusern und die Good Research Practice (GRP-Plattform), die eine umfassende RNAi-Bibliothek, Tools wie genetische Typisierung, bioinformatische Analyse, genetische Manipulation sowie SOP- und Projektmanagement-Systeme umfasst. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.gcbio.com/.