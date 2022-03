RoboMarkets

RoboMarkets verlängert Zusammenarbeit mit BMW M Motorsport um zwei weitere Jahre

Limassol, Cyprus, 21. März 2022 (ots/PRNewswire)

RoboMarkets, ein führender europäischer Anbieter von Anlagedienstleistungen auf den Finanzmärkten, gibt die Verlängerung seiner Zusammenarbeit mit BMW M Motorsport zu neuen, verbesserten Bedingungen bekannt. RoboMarkets ist nun für die Rennsaison 2022 und 2023 Premium Partner von BMW M Motorsport.

Die Zusammenarbeit zwischen RoboMarkets und BMW M Motorsport geht in den Jahren 2022 und 2023 in eine neue Runde. Der Status eines Premium-Partners bedeutet zusätzliche Möglichkeiten, die der Marke einen messbaren Auftrieb geben und die Chance bieten, ehrgeizigere Ziele zu erreichen.

Bei den beiden anstehenden DTM-Rennen wird das Fahrzeug von BMW M Motorsport mit dem RoboMarkets-Logo auf Motorhaube, Türen, Dach und Kofferraum ausgestattet sein. Der Rennwagen wird von Philipp Eng gefahren, der in allen Rennen der Saison 2022 um den Sieg kämpfen wird. Die Vereinbarung beinhaltet auch das Branding von RoboMarkets in Marketing- und PR-Kommunikationsinitiativen sowie die Markenidentität des Unternehmens auf dem Medienpapier und den Garagenwänden.

Konstantin Rashap, Chief Business Officer bei RoboMarkets, erklärt: „Unsere neue Partnerschaft mit BMW M Motorsport wird dazu beitragen, die Marke RoboMarkets auf dem europäischen Markt noch besser zu vermarkten. Der brandneue Rennwagen BMW M4 GT3 gibt in diesem Jahr sein Renndebüt in verschiedenen Rennserien, darunter auch in der DTM. Außerdem verfügt das Team über einige der besten Piloten der Serie, was uns für die kommende Saison sehr optimistisch stimmt. Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und dem BMW-Team zu helfen, auf der Erfolgsleiter nach oben zu klettern".

Die DTM-Saison 2022 besteht aus acht Rennen, von denen das erste am 29. April im portugiesischen Portimão starten soll. Danach wird die Serie auf dem Lausitzring (Deutschland), in Imola (Italien), auf dem Norisring (Deutschland), dem Nürburgring (Deutschland), in Spa (Belgien) und in Spielberg (Österreich) ausgetragen und endet am 7. und 9. Oktober 2022 auf dem Hockenheimring (Deutschland).

Informationen zu RoboMarkets

RoboMarkets ist eine Investmentgesellschaft, die unter der CySEC-Lizenz Nr. 191/13 tätig ist. RoboMarkets bietet Investitionsdienstleistungen in vielen europäischen Ländern an und bietet Händlern, die auf den Finanzmärkten tätig sind, Zugang zu seinen eigenen Plattformen. Weitere Informationen über die Produkte und Aktivitäten des Unternehmens finden Sie unter www.robomarkets.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1767755/RoboMarkets_BMW_M_Motorsport_Partnership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1479513/RoboMarkets_Logo.jpg