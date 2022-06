Arc XP

Arc XP ernennt Josh Fosburg und Jennifer Leire in neuen Führungspositionen

Washington (ots/PRNewswire)

Die Erweiterung des Vertriebsteams und die Einstellung wichtiger Mitarbeiter in den Bereichen Produkt und Marketing bedeuten eine noch größere Investition in eine kundenzentrierte Strategie

Arc XP, eine führende Plattform für digitale Erlebnisse (DXP), gibt heute die Ernennung von Josh Fosburg zum Head of Global Sales and Customer Success und Jennifer Leire zum Vice President of Account Management and Customer Success bekannt. Diese neuen Funktionen sind ein Zeichen für die anhaltenden Wachstumsambitionen von Arc XP und die Konzentration auf den Aufbau einer kundenorientierten Organisation.

„Unsere Kunden in die Lage zu versetzen, mit Arc XP erfolgreich zu sein, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Die Aufnahme von Josh und Jennifer, zwei bewährten Führungspersönlichkeiten, verstärkt dieses Engagement und ergänzt die Investitionen, die wir in den letzten Jahren in Produkt und Technik getätigt haben", so Miki King, Präsident von Arc XP. „Ich freue mich sehr über die tiefgreifende Expertise des Arc XP Teams, das wir zusammengestellt haben und das unser Ziel, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, weiter untermauert und die Plattform für weiteres Wachstum positioniert

Fosburg, ein CMS- und eCommerce-Veteran, wird ein weltweit verteiltes Team leiten, das sich auf das Wachstum des Geschäfts mit Medien- und Unterhaltungsunternehmen sowie Unternehmensorganisationen in wichtigen Regionen wie Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Lateinamerika konzentriert. Leire, die direkt an Fosburg berichtet und eng mit den Produkt-, Technik- und Marketing-Teams zusammenarbeitet, wird eine Strategie leiten, die darauf abzielt, Kunden zu befähigen, durch den Einsatz des DXP von Arc XP erfolgreich zu sein und zu wachsen.

Darüber hinaus hat Arc XP neue Vertriebsmitarbeiter eingestellt, die das Geschäftswachstum in Schlüsselsektoren und -regionen vorantreiben sollen. Kip Bushnell und Shurman Riggins treten als Vertriebsdirektoren ein, die sich auf das nordamerikanische Wachstum von Arc XP bei großen Geschäftskunden und in der Medien- und Unterhaltungsbranche konzentrieren werden. Jay M'Bei wird als Verkaufsdirektor für Europa und den Nahen Osten tätig sein. M'Bei mit Sitz in Frankreich verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Enterprise Search, CMS, digitale Transformation, Digital Experience Management und eCommerce.

Judy Siegel verstärkt das Produktteam von Arc XP als Director of Product Design, wo sie das Design und die Benutzerforschung leiten wird. Siegel wird an den Vice President of Product and Engineering Matt Monahan berichten und die Zukunft der Geschäfts- und Verbraucherprodukte von Arc XP mit Blick auf die Entwicklung qualitativ hochwertiger und aussagekräftiger Benutzererfahrungen gestalten.

Arc XP stellt außerdem Dorinne Hoss als Director of Demand Generation ein und erweitert damit die Marketingkapazitäten unter Vice President of Marketing Jeana Garms. Hoss ist ein bewährter B2B-Technologie-Marketingleiter mit über 15 Jahren Erfahrung, der wachstumsstarken Unternehmen hilft, ihre Umsatzziele zu erreichen.

Über Arc XP

Arc XP ist eine Cloud-basierte plattform für digitale Erlebnisse die Unternehmen, Einzelhandelsmarken sowie Medien- und Unterhaltungsorganisationen dabei unterstützt, Inhalte zu erstellen und zu verbreiten, den digitalen Handel voranzutreiben und leistungsstarke Multichannel-Erlebnisse zu liefern. Arc XP, ein Geschäftsbereich der Washington Post, hat die digitale Transformation von Kunden auf der ganzen Welt vorangetrieben und bedient derzeit über 1.900 Websites in mehr als 25 Ländern, die monatlich von fast 2 Milliarden Besuchern besucht werden.

