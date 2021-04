Frontier Pharma

Frontier Pharma und Baystone Group schließen die Übernahme von Zdravlje, einem Hersteller hochwertiger Arzneimittel in Serbien, ab

London und Belgrad, Serbien (ots/PRNewswire)

- Zdravlje ist ein führender Pharmahersteller, der mehr als 35 Länder auf der ganzen Welt beliefert

- Das Unternehmen verfügt über mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Lieferung hochwertiger pharmazeutischer Produkte in fester und flüssiger Form zum Einnehmen.

- Zdravlje stellt ein solides Fundament dar, auf dem in den kommenden Jahren eine führende internationale Pharmaplattform aufgebaut werden soll

Frontier Pharma und Baystone Group gaben heute den Abschluss der Übernahme von Zdravlje A.D von Teva Pharmaceuticals bekannt. Zdravlje liefert derzeit hochwertige Pharmazeutika in mehr als 35 internationale Märkte, darunter solche in West- und Osteuropa, Großbritannien, Asien-Pazifik, Afrika südlich der Sahara und Lateinamerika.

"Wir freuen uns außerordentlich, diese Transaktion abzuschließen und Zdravlje als führendes unabhängiges Pharmaunternehmen zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem außergewöhnlich talentierten Team von Zdravlje, um das Unternehmen zu einem führenden internationalen Pharmaunternehmen weiterzuentwickeln", sagte M. Levent Selamoglu, Chairman von Frontier Pharma.

Das 1953 gegründete Unternehmen Zdravlje kann auf eine 67-jährige Erfolgsgeschichte in der Herstellung und Lieferung von hochwertigen pharmazeutischen Produkten zurückblicken. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiter und stellt ein großes Portfolio an oralen festen und flüssigen Produkten zur Behandlung einer Reihe von schweren und chronischen Krankheiten her, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Atemwegserkrankungen. Zdravlje bringt auch ein Portfolio von ergänzenden generischen Markenprodukten mit, das die Grundlage für eine unabhängige kommerzielle Strategie unter der Marke "Zdravlje" bildet.

"Wir freuen uns darauf, die umfangreiche Erfolgsbilanz von Zdravlje als erstklassiger globaler Lieferant zu nutzen, um eine branchenführende, voll integrierte Pharma-Plattform zu schaffen", sagte Kiren Naidoo, CEO von Frontier Pharma.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Zdravlje und wir freuen uns, unser erfolgreiches Geschäft in der pharmazeutischen Industrie fortzusetzen, indem wir unsere qualitativ hochwertigen Produkte in mehr als 35 Länder auf der ganzen Welt liefern und die lokale Gemeinschaft unterstützen, in der wir seit mehr als 67 Jahren erfolgreich tätig sind", sagte Bojan Jovic, General Manager von Zdravlje.

Informationen zu Frontier Pharma und Baystone Group

Frontier Pharma ist ein spezialisierter Pharma-Investor und -Betreiber mit Sitz in Großbritannien, der von M. Levent Selamoglu und Kiren Naidoo gegründet wurde. Das Unternehmen verfügt über mehrere Jahrzehnte Branchenerfahrung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ("EMEA"). Die Gruppe ist bekannt für ihre Fähigkeiten in den Bereichen orale Feststoffe, injizierbare und topische pharmazeutische Formen, API-Produktion und Erfahrung als Auftragshersteller für eine Reihe von multinationalen Unternehmen.

Die Baystone Group besteht aus in Großbritannien und den USA ansässigen Spezialpharma-Investoren, die eng mit dem Wachstum von SICOR, Inc. und der IVAX Corp. verbunden sind, zwei branchenführenden Spezialpharma-Unternehmen mit fortschrittlichen Fähigkeiten u.a. in den Bereichen Injektions- und Beatmungstechnologien. Die Gruppe ist ein Hauptanteilseigner von Flynn Pharma (mit Niederlassungen in Großbritannien, Irland und Deutschland) und verfügt über ein Portfolio an pharmazeutischen Investitionen in den Bereichen Biotechnologie und fortschrittliche Arzneimittelverabreichung.