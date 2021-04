MindMaze

MindMaze ist Mitveranstalter eines virtuellen Symposiums über virtuelle Neurorehabilitations- und Neurorestaurationstechnologien der nächsten Generation bei ASNR am 6. April 2021

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

Zeigt neue Technologien sowie Beweise für animierte Exergame-Technologie, Telerehabilitation

MindMaze, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der evidenzbasierten Neurorehabilitation, Neurestauration und Hirngesundheit, gab heute bekannt, dass es auf der Tagung der American Society of Neurorehabilitation (ASNR) am 6. April 2021 von 12:00-2:00 Uhr ET ein Symposium über die Anwendung neuer Technologien in der Praxis mitveranstaltet.

Naveed Ejaz, PhD, Head of Digital Therapeutics bei MindMazes, ist Gastgeber des Symposiums mit dem Titel " Virtual Rehabilitation, Exergames and Telerehabilitation: Untangling Terminology, Evidence, Efficacy and Application to Practice." Er wird von multidisziplinären Experten unterstützt, darunter:

- Nick Ward, MD, Professor für klinische Neurologie und Neurorehabilitation am UCL Queen Square Institute of Neurology und beratender Neurologe am National Hospital for Neurology and Neurosurgery - David Putrino, PhD, Direktor für Rehabilitationsinnovation, Mt. Sinai Health System und Assistenzprofessor für Rehabilitationsmedizin, Mt. Sinai Icahn School of Medicine - Preeti Raghaven, MBBS, Außerordentliche Professorin für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Abteilung für Physikalische Medizin und Rehabilitation und stellvertretende Vorsitzende für Forschung, Johns Hopkins University School of Medicine - Judith Deutch, PhD, Professorin für Physiotherapie, Department of Rehabilitation & Movement Sciences an der Rutgers University und Expertin für die Implementierung von virtuellen Umgebungen und Serious Games in der neurologischen Physiotherapie - Nick Housley, PT, Direktor der klinischen Forschung am Georgia Institute of Technology - Trisha Kesar, Außerordentliche Professorin, Abteilung für Physiotherapie, Abteilung für Rehabilitationsmedizin, Emory University School of Medicine - Mindy Levin, PhD, Professorin an der McGill University's School of Medicine & Health Sciences und Präsidentin der International Society for Motor Control - Sangheetha Madhavan, PhD, außerordentliche Professorin, Abteilung für Physiotherapie und Direktorin des Brain Plasticity Laboratory, University of Illinois at Chicago

Das Symposium beinhaltet die folgenden Diskussionen:

- Der Stand von Telerehabilitation und Exergaming in der Neurorehabilitation - Die Fortschritte und die Wirksamkeit von Behandlungsplattformen einschließlich virtueller Realität (VR) und Exergame-Technologien - Erkenntnisse aus der realen Welt über den Einfluss von Exergames auf die Erholung nach einem Schlaganfall und die Integration von Telerehabilitation in die klinische Praxis - Einblick in die Begründung, das Design, die Entwicklung, das Testen und die Ergebnisse von neuartigen Exergames, Serious Games und Tele-Rehabilitationssystemen

Details zur virtuellen Veranstaltung und Anmeldung

Das Symposium wird am Dienstag, den 6. April 2021, ab 12:00 Uhr ET als Webcast übertragen und kann über die Registrierung hier abgerufen werden.

Informationen zu MindMaze

MindMaze ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Gehirntechnologie mit der Mission, die Fähigkeit der Menschheit, sich zu erholen, zu lernen und sich anzupassen, zu beschleunigen. Mit mehr als einem Jahrzehnt Arbeit an der Schnittstelle von Neurowissenschaft, Biosensorik und Technik, Mixed Reality und künstlicher Intelligenz steht das Unternehmen an der Spitze der Entwicklung innovativer Neurotechnologie, die die nächste Generation von Mensch-Maschine-Schnittstellen ermöglichen wird. Die Healthcare-Sparte des Unternehmens befasst sich mit einigen der schwierigsten Probleme in der Neurologie, darunter Schlaganfall, Alzheimer und Parkinson, indem sie DIE einzige universelle Plattform für die Gesundheit des Gehirns schafft. MindMazes bahnbrechende, von der FDA zugelassene und mit dem CE-Zeichen versehene digitale Neurotherapeutika beschleunigen die Genesung von Patienten mit verschiedenen neurologischen Erkrankungen. MindMaze Labs ist die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens, deren Aufgabe es ist, bahnbrechende Neurowissenschaften in den Alltag zu bringen. Gegründet im Jahr 2012 von Tej Tadi, PhD., dem Chief Executive Officer von MindMaze, wurde das Unternehmen mit über 1 Milliarde Dollar bewertet und hat Büros in Lausanne, Baltimore, London, Paris und Mumbai. Erfahren Sie mehr auf mindmaze.com.

