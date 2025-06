Cato Networks

CATO Networks sammelt 359 Millionen Dollar ein - Unternehmenswert steigt auf mehr als 4,8 Milliarden Dollar

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

SASE-Marktführer treibt die Zukunft der KI-gesteuerten Unternehmenssicherheit und Netzwerktechnik in einer überzeichneten Finanzierungsrunde voran

TEL AVIV, Israel, 30. Juni 2025 Cato Networks, führender Anbieter im Bereich SASE, gab heute seine Serie-G-Finanzierungsrunde bekannt, bei der 359 Millionen Dollar eingesammelt wurden. Die Runde wurde von neuen Investoren wie Vitruvian Partners und ION Crossover Partners sowie bestehenden Investoren wie Lightspeed Venture Partners, Acrew Capital und Adams Street Partners angeführt. Die Investition hebt CATOs Bewertung auf mehr als 4,8 Milliarden Dollar und die Gesamtfinanzierung auf über 1 Milliarde Dollar – ein bedeutender Meilenstein in der Mission des Unternehmens, Unternehmenssicherheit für das digitale und KI-Zeitalter neu zu definieren.

Die Investition baut auf CATOs bewährter Führungsrolle auf: von der Schaffung von SASE durch die Konvergenz von Sicherheit und Netzwerktechnik im Jahr 2015, über die Anerkennung von CATOs Vision durch die weltweite Analystengemeinschaft, als der Begriff „SASE" 2019 definiert wurde, bis hin zu einem Jahrzehnt der Innovation, die kontinuierlich die Grenzen von SASE und KI-Sicherheit erweitert.

„Mit mehr als 3.500 Unternehmenskunden, konstantem Hyperwachstum sowie wiederholbaren und skalierbaren Erfolgen gegen alle führenden Wettbewerber ist CATO ein bewährtes und ausgereiftes Unternehmen für Investitionen", sagt Shlomo Kramer, Mitbegründer und CEO von CATO Networks. „Unsere echte SASE-Plattform und ein Jahrzehnt KI-Innovation unterscheidet CATO von herkömmlichen Anbietern, die ein Portfolio von Einzellösungen vorziehen. Kunden und Partner verstehen den Unterschied und entscheiden sich für CATO, um von bewährter Sicherheit, betrieblicher Effizienz und geschäftlicher Agilität zu profitieren."

„CATO hat das letzte Jahrzehnt darauf verwendet, die nächste Generation der Cybersicherheit aufzubauen und zu optimieren. Wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, während sie weiterhin die Messlatte für KI-gesteuerte Sicherheit und Netzwerktechnik höher legen", so Vitruvian Partners. „Die visionäre Führung des Unternehmens, die erstklassigen Wachstums- und Bindungsraten sowie der unermüdliche Fokus auf Innovation und Kundenerfahrung haben uns dazu bewogen, in CATO zu investieren. Wir freuen uns darauf, CATOs nächste Wachstumsphase zu unterstützen, während sie ihre Marktreichweite erweitern und die Art und Weise transformieren, wie Unternehmen ihre digitalen Geschäfte verbinden, schützen und KI einsetzen."

„Als langjährige Investoren von Cato Networks haben wir die unglaubliche Entwicklung des Unternehmens hautnah miterlebt – von der Definierung der SASE-Kategorie bis hin zu ihrer Entwicklung an die Spitze", sagte Ravi Mhatre, Partner und Mitgründer von Lightspeed Venture Partners. „Cato gestaltet die Unternehmenssicherheit mit einer einheitlichen, KI-gestützten SASE-Plattform neu, die sicher, skalierbar und für die Cloud-First-Welt konzipiert ist. Cato reduziert nicht nur die IT-Komplexität, sondern ermöglicht echte Agilität für das digitale Geschäft. Wir sind stolz darauf, Cato weiterhin dabei zu unterstützen, den Maßstab für SASE zu setzen."

Eine Plattform für das moderne digitale Geschäft

Herkömmliche Infrastruktur wird zunehmend als Belastung angesehen – teuer in der Wartung, langsam in der Anpassung und gefährlich fragmentiert. Die heutigen IT- und Sicherheitsverantwortlichen sind mit wachsender Komplexität, begrenztem Personal und überwältigendem Druck konfrontiert, überall Sicherheit zu gewährleisten und alles zu ermöglichen. CATO wurde entwickelt, um diesem Auftrag gerecht zu werden.

CATO bietet Unternehmenssicherheit und Netzwerktechnik als einheitliche, Cloud-native Plattform. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Flickwerk aus Firewalls, Routern, Cloud-Proxys und Einzellösungen ist die CATO SASE Cloud Platform von Grund auf so konzipiert, dass sie selbstwartend und für Unternehmen autonom skalierbar ist.

Ein strategischer Wendepunkt: KI-gestützte SASE-Plattform

Mit den zusätzlichen Mitteln wird Cato die Wahrnehmung von SASE und KI-Sicherheit in der Branche weiter herausfordern, auf zusätzliche Anwendungsfälle ausweiten und den gesamten adressierbaren Markt (TAM) des Unternehmens vergrößern.

Dazu wird CATO:

KI-Sicherheit vorantreiben : Erweiterung der Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, KI im gesamten Unternehmen auf sichere und kontrollierte Weise einzusetzen.

: Erweiterung der Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, KI im gesamten Unternehmen auf sichere und kontrollierte Weise einzusetzen. Plattforminnovation beschleunigen : Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E), um die Fähigkeiten in den Bereichen DEM, LAN-Sicherheit, IoT/OT-Sicherheit, SD-WAN, SSE, XDR und ZTNA zu erweitern – alle nativ in einer einzigen, Cloud-nativen Plattform zusammengefasst.

: Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E), um die Fähigkeiten in den Bereichen DEM, LAN-Sicherheit, IoT/OT-Sicherheit, SD-WAN, SSE, XDR und ZTNA zu erweitern – alle nativ in einer einzigen, Cloud-nativen Plattform zusammengefasst. Globale Reichweite erweitern: Ausbau des Partner-Ökosystems und der kundenorientierten Teams von CATO, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden.

CATOs Ansatz für KI geht über Automatisierung hinaus. CATO befähigt IT- und Sicherheitsexperten – CIOs, CISOs, Netzwerkarchitekten und Sicherheitsanalysten – schneller zu arbeiten, intelligentere Entscheidungen zu treffen und sich auf Initiativen zu konzentrieren, die das Unternehmen voranbringen.

„Mit CATO kümmert sich KI im Hintergrund um die Aufgaben in Sachen Cybersecurity, damit sich unsere Kunden auf die Strategie konzentrieren können", fügt Kramer hinzu. „Wir integrieren KI in die DNA der Infrastruktur selbst. Routineaufgaben werden automatisiert. Reaktionsabläufe werden beschleunigt. Risikomanagement-Entscheidungen werden durch umsetzbare Live-Daten geleitet, nicht durch veraltete Berichte. Es geht nicht um Werkzeuge – es geht um ein neues Betriebsmodell, das effizient, widerstandsfähig und optimiert ist."

Unterstützung der tatsächlichen Aufgabe von IT und Sicherheit

CATOs Geschäftsdynamik wird durch ein wachsendes Aufgabenspektrum im der T- und Sicherheitsmanagement angetrieben: Infrastruktur vereinfachen, Richtlinien vereinheitlichen und Sicherheit sowie KI in das digitale Geschäft einbetten. Während herkömmliche Anbieter gebündelte Einzellösungen anbieten, liefert CATO eine einzige, Cloud-native Plattform, die mit dem Unternehmen skaliert und sich dynamisch an ständige Veränderungen anpasst.

Die Entwicklung von Cato auf dem SASE-Markt spiegelt mehr als nur die Eignung des Produkts für den Markt wider. Es verdeutlicht die Führungsrolle in einer Kategorie, die sich schnell entwickelt. Gartner prognostiziert, dass der SASE-Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 26 Prozent wachsen und bis 2028 28,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Im Vergleich dazu meldete CATO kürzlich ein Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von 46 Prozent im Jahresvergleich für 2024, was deutlich über dem SASE-Markt liegt und seine Position als SASE-Marktführer stärkt.

Gartner Disclaimer: Gartner, Forecast Analysis: Secure Access Service Edge, Worldwide, Charanpal Bhogal, Charlie Winckless, Neil MacDonald, Andrew Lerner, John Watts, Shailendra Upadhyay, Christian Canales, Marissa Schmidt, Jonathan Forest, 5. Februar 2025

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Cato Networks

Cato Networks bietet Unternehmen Sicherheit und Networking über eine einzige Cloud-Plattform. Der SASE-Marktführer schafft eine nahtlose und elegante Customer Experience, die eine mühelose Bedrohungsprävention, Datenschutz und eine zeitnahe Vorfallserkennung und Vorfallsreaktion gestattet. Mit Cato können Firmen kostspielige und starre Legacy-Infrastrukturen durch eine offene und modulare SASE-Architektur ersetzen. Sie basiert auf SD-WAN, einem speziell entwickelten globalen Cloud-Netzwerk und einem eingebetteten Cloud-nativen Sicherheits-Stack.

Sie wollen mehr dazu wissen, wie Tausende von Unternehmen ihre Zukunft mit Cato sichern? Besuchen Sie uns auf www.catonetworks.com.

