Trends und Preise von Wärmepumpen 2022

Bern/Wien (ots)

Analyse der Preise auf dem schweizerischen Wärmepumpenmarkt vor dem Beginn der neuen Heizsaison

Die Online-Plattform Daibau.ch führt eine der größten öffentlichen Datenbanken mit Preisen für diverse Bauleistungen. Auch für das Jahr 2022 wurde eine Analyse der Preise auf dem Wärmepumpenmarkt vorbereitet, die Ihnen vor dem Beginn der neuen Heizsaison weiterhelfen kann.

Wärmepumpenpreise in der Schweiz

Beim Vergleich der Wärmepumpenpreise müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Art der Wärmepumpe. So wird zwischen einer Luft-Luft-, Luft-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpe unterschieden. Ein weiterer Faktor ist auch ihre Leistungskraft. Der Preis wird zudem noch von den Montage- und Wartungskosten beeinflusst.

Aus der Preisanalyse der Angebote von verschiedenen Auftragnehmern geht hervor, dass sich die Preise für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Leistungskraft von 9 kW zwischen CHF 20‘000 bis CHF 30‘000 bewegen. Der Preis für eine leistungsstärkere Luftwärmepumpe mit 12 kW liegt zwischen CHF 23‘000 und CHF 38‘000. Bei einer Wärmepumpe mit einer Leistungskraft von 14 kW ist mit Preisen zwischen CHF 24‘000 und CHF 39‘000 zu rechnen. Falls nicht vorhanden, muss neben der Wärmepumpe selbst auch in einen Wärmespeicher und ein Wärmeverteilsystem investiert werden. Dafür müssen noch einmal rund CHF 7‘000 eingeplant werden. Aktuelle Informationen zu den Preisen nach Modellen und Typen können Sie im Baukostenrechner für Wärmepumpen überprüfen.

In den deutschsprachigen Kantonen gibt es keine nennenswerten Preisunterschiede

Eine Analyse der Wärmepumpenpreise wurde auch bei Auftragnehmern innerhalb der Schweiz durchgeführt. Es stellt sich heraus, dass sich die Preise von Wärmepumpen von Kanton zu Kanton kaum unterscheiden. Zu Unterschieden kommt es jedoch bei den Montagekosten. Diese bewegen sich in den größeren schweizerischen Städten wie Zürich, Bern und Basel zwischen CHF 5‘000 und CHF 15‘000.

Wärmepumpenpreise in Österreich, Serbien und Rumänien

Die Daibau-Plattform ist in insgesamt 12 Ländern präsent, deshalb wurden die Preise auch im Ausland analysiert. In Österreich sind die Preise im Vergleich zu der Schweiz niedriger. In Wien und Graz fangen die Preise für eine Wärmepumpe mit einer Leistungskraft von 9 kW inklusive Montage bei umgerechnet CHF 11‘600 an. Der Höchstpreis wird bei Wärmepumpen mit 14 kW mit CHF 22‘700 erreicht. Die Preise für die Montage bewegen sich in Österreich zwischen umgerechnet CHF 2‘900 und CHF 4‘900.

Deutlich günstiger sind die Wärmepumpen in Serbien. In der Hauptstadt Belgrad liegen die Preise für eine Wärmepumpe mit 11 kW inklusive Montage zwischen umgerechnet CHF 5‘800 und CHF 7‘760, davon kostet nur die Montage umgerechnet CHF 1‘450.

Noch günstiger wird es in Rumänien, dort bewegen sich die Preise für eine 12-kW-Wärmepumpe zwischen umgerechnet CHF 5‘300 und CHF 6‘300, für eine Wärmepumpe mit 16 kW liegt der Preis aber bei bis zu CHF 9‘700. Interessant sind die relativ hohen Montagekosten: Diese betragen in der Hauptstadt Bukarest zwischen umgerechnet CHF 2‘100 und CHF 2‘400.

Preisaussichten für Wärmepumpen

Das Angebot an fossilen Brennstoffen aus Russland hat sich reduziert, dementsprechend hat sich aber die Nachfrage nach anderen Energiequellen vergrößert. Wärmepumpen galten schon vor dieser Veränderung aus finanzieller Sicht als interessante Option im Vergleich zu anderen Heizungssystemen, aufgrund der aktuellen Situation ist die Nachfrage nach ihnen nur gestiegen.