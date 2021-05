CUREXO

CUREXOs Wirbelsäulenchirurgie-Roboter "CUVIS-spine" erhält die FDA-Zulassung (US)

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- "CUVIS-spine" ist durch den Erwerb der Lizenz von der FDA (USA), Korea und Europa in allen Ländern erhältlich. - "CUVIS-Wirbelsäule" reduziert die Operationsdauer mit minimal-invasiver Chirurgie (MIS).

Am 20. Mai gab das auf medizinische Roboter spezialisierte Unternehmen CUREXO Corp. (060280) bekannt, dass sein unabhängig entwickelter Wirbelsäulenchirurgie-Roboter "CUVIS-spine" die FDA (US)-Lizenzierung erhalten hat.

Diese FDA (USA) Lizenz, gefolgt von Korea (2019) und Europa CE (2020) Zertifikat ist die 3. Lizenz, die sie erworben haben und nun kann ihr Produkt in alle Länder geliefert werden.

Derzeit werden 2 "CUVIS-Spine's" im Severance Hospital (Korea) eingesetzt und 1 wurde an ein australisches Unternehmen für medizinische Einrichtungen exportiert. CUREXO plant außerdem, seinen Fokus auf globale Märkte wie die USA und Europa auszuweiten.

Der Wirbelsäulenchirurgie-Roboter "CUVIS-spine" ist ein Wirbelsäulenchirurgie-Roboter der nächsten Generation, der das Einsetzen einer Pedikelschraube entsprechend dem Operationsplan führt. Er verwendet einen hochpräzisen Roboterarm, kabellose Ein-Schritt-Navigation auf der Basis eines Echtzeit-OTS-Sensors, um präzise, sichere und schnellere Operationen im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Eingriffen zu ermöglichen. Außerdem minimiert es die Filmaufnahmen und reduziert die Strahlenbelastung sowohl für die Patienten als auch für das medizinische Personal.

Sowohl 2-dimensionale Aufnahmen (C-Arm) als auch 3-dimensionale Aufnahmen (O-Arm) sind mit dieser Lösung, die eine große Erweiterbarkeit bietet, möglich. Mit dem kabellosen Ein-Schritt-und dem Robotersystem können mehrere Schritte (Nadel, K-Draht, Dilatation, Gewindeschneiden) der traditionellen manuellen Chirurgie mit einem einzigen chirurgischen Werkzeug durchgeführt werden, was die Operationsdauer erheblich verkürzt. Es ermöglicht eine minimal-invasive Chirurgie (MIC), was bedeutet, dass die Genesungszeit des Patienten im Vergleich zu einer manuellen Operation kürzer ist.

Herr Jae-Joon Lee (CEO von CUREXO) sagte, dass "der Wirbelsäulenchirurgie-Roboter "CUVIS-spine", den wir mit unserer Technologie entwickelt und hergestellt haben, die Lizenz der FDA (US) erhalten hat. Dies ist die dritte Lizenz, die wir erworben haben, gefolgt von Korea und Europa, und jetzt können wir unsere Lösung in allen Ländern verkaufen, einschließlich der USA, die der größte medizinische Markt sind." Er sagte auch, dass "CUREXO plant, sich auf den Verkauf unserer Medizinroboter zu konzentrieren, einschließlich "CUVIS-joint", "CUVIS-spine" und "Morning Walk", und zwar nicht nur auf dem koreanischen Markt, sondern auch in fortgeschrittenen medizinischen Märkten wie den USA und Europa."