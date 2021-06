Hivestack

Screenbase und Hivestack gehen exklusive Partnerschaft in Frankreich ein

Paris und Montreal (ots/PRNewswire)

Zum ersten Mal ist eine wahrlich programmatische DOOH-Lösung auf dem französischen Markt erhältlich.

Screenbase, die französische Tochtergesellschaft von Kinetic, der weltweit größten Out-of-Home-Einkaufs- und Planungsagentur, gibt heute ihre exklusive Partnerschaft in Frankreich mit Hivestack bekannt, dem weltweit führenden programmatischen Digital-out-of-Home (DOOH) Ad-Tech-Unternehmen. Diese Partnerschaft wird die Zukunft von OOH vorantreiben und bildet die erste wahrhaft programmatische DOOH-Lösung auf dem französischen Markt.

Screenbase plant und kauft Kampagnen bei zwei der weltweit größten Medienunternehmen und ist damit mit Abstand der größte Käufer von OOH in der Region. Screenbase integriert die Demand-Side-Plattform (DSP) von Hivestack, die erstmals in Frankreich Automatisierung und Leistungsmessung für Markenkampagnen im DOOH-Bereich ermöglichen. Kunden können auf die komplette Tool-Suite von Hivestack zugreifen, mit der sie individuelle Zielgruppen erstellen und Live-Geotargeting einrichten, planen, kaufen und in Echtzeit ausliefern können - sowohl in PMP-Deals als auch über die offene Börse. Dies alles wird über ein konsolidiertes Kinetic-Dashboard verfügbar sein, das die Optimierung, das Reporting und das Pacing der Kampagne über mehrere Medieninhaber hinweg an einem Ort ermöglicht.

Im Rahmen der Expansion nach Frankreich hat Hivestack auch einige der weltweit größten und leistungsstärksten Medieninhaber aus dem Bereich OOH/DOOH über die Hivestack Supply Side Platform (SSP) unter Vertrag genommen, darunter Clear Channel, Mediatransports, Imediacenter, Smartmedia, DoohYouLike, Fill Up Média, Waitcom, Turnadon und DooH it; weitere werden in Kürze folgen, darunter Mediaperformances und JCDecaux-Inventar über VIOOH. Diese Medieninhaber werden in der Lage sein, ihr Premium-DOOH-Inventar zu monetarisieren, indem sie sich in Echtzeit mit einem weltweiten Pool von Werbetreibenden verbinden.

Geoffrey Galabert, der CPO von Screenbase kommentierte: "Dies ist eine unglaublich interessante Zeit für den DOOH-Markt in Frankreich. Wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Partnern bei Hivestack zusammenzuarbeiten, um ihre marktführende programmatische Technologie zu nutzen und unseren Kunden eine Möglichkeit zu bieten, ihr Publikum auch außerhalb der eigenen vier Wände präzise anzusprechen."

"Wir freuen uns sehr mit Screenbase zusammenzuarbeiten, um die Einführung von programmatischem DOOH in Frankreich zu beschleunigen", sagte William Brownsdon, Managing Director EMEA bei Hivestack. "Wir haben bereits unglaubliche Erfolge mit Kinetic in anderen Märkten verzeichnet und freuen uns darauf, unsere Full-Stack-Plattform zu nutzen, um das Wachstum in diesem neuen Markt voranzutreiben."

Die Ankündigung fällt auch mit der Verpflichtung von Vladimir Chou durch Hivestack zusammen, der als VP, Demand in Frankreich, eingestellt wurde. Vladimir Chou kommt selbst von Screenbase zu Hivestack und ist mit seiner großen Branchenerfahrung und Marktexpertise gut aufgestellt, um programmatisches DOOH in Frankreich voranzutreiben und diese Partnerschaft zu einem großen Erfolg zu machen.

Die Ausgaben für DOOH-Werbung haben sich in den letzten fünf Jahren auf dem französischen Markt mehr als verdoppelt und mit diesem Wachstum sind neue Technologien innerhalb des Kanals entstanden, um die Effizienz zu steigern. Sowohl Käufer als auch Verkäufer erhalten Zugang zu den marktführenden Zielgruppen- und Messlösungen von Hivestack, die in großem Umfang leistungsstarke Ergebnisse liefern.

Screenbase ist die französische Tochtergesellschaft von Kinetic - der führenden globalen Out-of-Home-Spezialagentur von WPP. Wir liefern kreative und effektive klassische, digitale und mobile Außenwerbung, die das Publikumsverhalten verändert und das Geschäft unserer Kunden wachsen lässt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.screenbase.fr/