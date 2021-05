Xactly

Xactly bringt Xactly Transform auf den Markt, um Umsatztransformation zu beschleunigen

Das neueste Angebot des Unternehmens sorgt für schnellere Wertschöpfung bei digitalen Modernisierungsprozessen

Xactly, der führende Anbieter von Revenue-Intelligence-Lösungen, kündigte heute seinen neuen, kostenlosen Service zur Umsatztransformation an. Xactly Transform bietet Unternehmen die nötige Expertise, um sofortigen und langfristigen Nutzen aus den Revenue-Intelligence- und Performance-Lösungen von Xactly zu ziehen. Mit diesem neuen Service hilft Xactly seinen Kunden, die digitale Modernisierung zu beschleunigen, indem es eine Strategie für diese entwickelt. Es stellt den Business Case für diese Initiativen auf und erstellt eine Roadmap für die Umsetzung.

Um in einem unsicheren und dynamischen Markt mithalten zu können, modernisieren und optimieren Unternehmen die Technologie und die Prozesse, die mit der Umsatzentwicklung verbunden sind. Allerdings sehen sie sich bei der Einführung von Technologien mit großen Hindernissen konfrontiert, darunter Kostenbeschränkungen, unflexible Altsysteme und mangelnde Abstimmung mit den Stakeholdern in der Führungsebene. Untersuchungen zeigen, dass 70 Prozent dieser Programme ihre Ziele nicht erreichen. Digitale Transformation erfordert zudem in der Regel eine grundlegende Umstellung des Verhaltens und der Denkweise - etwas, das oft übersehen wird.

"Xactly verschafft Unternehmen nicht nur einen Wettbewerbsvorteil im digitalen Zeitalter, sondern sichert ihr Geschäft auch für die Zukunft ab. Es gibt keine Ziellinie, wenn man mit Transformationsinitiativen beginnt - es ist ein kontinuierlicher Prozess, insbesondere da sich die Technologie ständig weiterentwickelt", sagt Arnab Mishra, Chief Product Officer bei Xactly. "Es sind die Reife, die Intelligenz, die Integration und die allgemeine Agilität der umsatzbezogenen Geschäftsprozesse, die letztendlich eine Umsatztransformation ermöglichen. Mit Xactly Transform setzen wir einen neuen Standard für die digitale Transformation."

Viele Unternehmen tappen häufig in die Falle, die neuesten Tools und Technologien auf eine Art und Weise einzusetzen, die keinen Nutzen bringt, oder sie verfehlen während ihrer Transformationsreise komplett das Ziel. Eine erfolgreiche Technologieeinführung ist komplex, aber Xactly Transform führt Kunden nahtlos durch diesen Prozess. Durch die Kombination von Weltklasse-Technologie mit tiefem Fachwissen hilft Xactly Transform Unternehmen nicht nur, ihr Wachstum zu maximieren, sondern auch belastbare, profitable und vorhersehbare Umsatzmotoren zu schaffen.

Xactly erschließt nachhaltiges Umsatzwachstum für Unternehmen, indem es die Ausrichtung der Geschäftsleitung auf Fachleute und Ergebnisse sicherstellt, die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Erträge durch wertorientierte Transformation maximiert. Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten zusätzliche Dienstleistungen einführen, die dieses erste Angebot ergänzen.

Um Ihre Reise zur Umsatztransformation zu beginnen, mehr über Xactly, seine Produkte und Angebote zu erfahren oder wenn Sie sich dem wachsenden Team des Unternehmens anschließen möchten, besuchen Sie bitte xactlycorp.com/de.

Über Xactly

Xactly befähigt wachsende Unternehmen, ihre Umsatzgenerierung effektiv zu verwalten. Die Revenue-Performance-Plattform von Xactly führt Unternehmen durch den gesamten Umsatz-Lifecycle, indem sie sich auf Planung, Territorium und Quote, Incentives, Pipeline-Management und Prognosen konzentriert - von der anfänglichen Strategieentwicklung bis zur Ausführung und Priorisierung aller Aspekte der Umsatzoptimierung. Die skalierbare, Cloud-basierte Plattform von Xactly nutzt modernste KI und kombiniert großartige Software mit dem branchenweit umfassendsten Datensatz aus 16 Jahren. So gibt sie Kunden die zuverlässigen Einblicke, die sie benötigen, um die Vertriebsleistung zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

