Xactly steigert sein EMEA-Wachstum durch Zusammenarbeit mit Oracle Cloud

Die Xactly Revenue Intelligence Plattform migriert zur Oracle Cloud Infrastruktur in Deutschland und treibt damit ihre prognostizierte globale Dynamik weiter an

Xactly, der weltweit führende Anbieter von Revenue-Intelligence-Lösungen, hat heute die Migration der Xactly Software von seiner privaten Cloud auf die Cloud Infrastruktur von Oracle (OCI) angekündigt. Die erste OCI-Cloud-Region, in die Xactly migrieren wird, befindet sich in Frankfurt am Main, Deutschland. Dieser Wechsel folgt auf die vor kurzem durchgeführte Übernahme von TopOPPS durch Xactly und die Markteinführung seiner revolutionären Revenue Performance Cloud. Mit dieser strategischen Übernahme liefert Xactly eine einzigartige End-to-End-Plattform für Revenue Operations, die Revenue Intelligence, Optimierung und Performance verbessert.

Xactly hat sein EMEA-Vertriebsteam im vergangenen Jahr um 82 Prozent vergrößert und plant eine Verdoppelung des Teams bis Ende 2021. Mit Oracle wird Xactly in neue Märkte und zu bestehenden globalen Kunden vordringen und seine globale Präsenz ausbauen - ein Beweis für die schnell wachsende Reichweite des Unternehmens in EMEA.

"Unser Team ist stolz darauf, mit einem führenden Unternehmen der Cloud-Branche zusammenzuarbeiten, das ebenso wie wir an den Wert der Optimierung der Revenue Performance und der Beschleunigung der digitalen Transformation als kritischen Geschäftsprozess glaubt. Die Cloud-Infrastruktur der nächsten Generation von Oracle ermöglicht es uns, größer, breiter und mutiger zu skalieren. Mit einem Partner der Enterprise-Klasse bieten wir unseren globalen Kunden mehr Leistung und Zuverlässigkeit", sagt Jamie Anderson, Chief Sales Officer von Xactly. "Wir freuen uns darauf, die zukünftigen Innovationen von OCI dynamisch zu übernehmen, um die Effizienz weiter zu steigern und unseren Kunden auf der ganzen Welt unübertroffene Kosten- und Leistungsvorteile zu bieten."

Damit erweitert Xactly seine kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Oracle, welcher nun der primäre Cloud-Anbieter für Xactlys Software ist. Die daraus resultierenden Vorteile für Xactly-Kunden umfassen:

- Gesteigerte Leistung bei der Skalierung: Robuste, zuverlässige Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Einführung und Nutzung zu erweitern. Signifikante Leistungssteigerung gegenüber On-Premise-Systemen. - Verbesserte Sicherheit: Vereinfachte Überwachung, Audits und Zugriffskontrollen optimieren die betriebliche Effizienz mit branchenführenden Service Level Agreements (SLA) für Verfügbarkeit, Verwaltbarkeit und Leistung. - Optimierte Integrationen: Profitieren Sie von der engeren Integration und der vereinfachten Wartung anderer Unternehmensanwendungen (ERP, HCM, CRM, etc.), die sich in der Oracle Cloud befinden. - Erhöhte Zuverlässigkeit: Unternehmer können sich auf die durchgängig leistungsstarke und belastbare Lösung von Xactly verlassen, die durch die Cloud der nächsten Generation von Oracle mit Netzwerken, Speichern und Computern ermöglicht wird, optimiert für die größten Unternehmens-Workloads der Welt.

"Wir freuen uns, dass Xactly seine Cloud-Region mit Oracle Cloud Infrastructure erweitert und damit seinen globalen Cloud-Kunden mehr Zuverlässigkeit und Preisvorteile bietet", sagt Christoph Heiming, Senior Director, A&C Technology and Cloud, Oracle. "Diese Migration zu OCI ist ein echter Beweis für die Beziehung zu Xactly, da sie die Art von Investitionen repräsentiert, die Oracle in das ISV-Ökosystem tätigt - sie bringt dem Unternehmen mehr Funktionalität und hilft, das Partnerwachstum zu erleichtern."

Xactly ist ein Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN).

Über Xactly

Xactly befähigt wachsende Unternehmen, ihre Umsatzgenerierung effektiv zu verwalten. Die Revenue-Performance-Plattform von Xactly führt Unternehmen durch den gesamten Umsatz-Lifecycle, indem sie sich auf Planung, Territorium und Quote, Incentives, Pipeline-Management und Prognosen konzentriert - von der anfänglichen Strategieentwicklung bis zur Ausführung und Priorisierung aller Aspekte der Umsatzoptimierung. Die skalierbare, Cloud-basierte Plattform von Xactly nutzt modernste KI und kombiniert großartige Software mit dem branchenweit umfassendsten Datensatz aus 16 Jahren. So gibt sie Kunden die zuverlässigen Einblicke, die sie benötigen, um die Vertriebsleistung zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Über Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das es Partnern ermöglicht, den Übergang zur Cloud zu beschleunigen und bessere Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen. Das OPN-Programm ermöglicht es Partnern, sich mit Oracle über verschiedene Tracks zu verbinden, die darauf ausgerichtet sind, wie sie auf den Markt gehen: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Services anbieten, die auf der Oracle Cloud aufbauen oder in diese integriert sind; Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-Technologie weiterverkaufen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud Services implementieren, bereitstellen und verwalten; und License & Hardware für Partner, die mit Oracle-Software-Lizenzen oder Hardware-Produkten handeln. Kunden können ihre Geschäftsziele mit OPN-Partnern vorantreiben, die Expertise in einer Produktfamilie oder einem Cloud-Service erreicht haben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf: https://www.oracle.com/de/partnernetwork/.

