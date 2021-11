Arcplace AG

Arcplace und Yokoy gehen Partnerschaft ein

Arcplace schliesst eine neue Partnerschaft mit dem aufstrebenden Schweizer Fintech-Unternehmen Yokoy. Durch den Einsatz der Spend Management Tools des innovativen Jungunternehmens baut Arcplace sein Portfolio im Bereich Purchase-to-Pay (P2P) weiter aus. Dabei profitieren die Kunden von einer vollautomatisierten, auf künstlicher Intelligenz basierenden Spesenmanagement-Lösung.

Management von Spesen in Sekundenschnelle

Yokoy automatisiert das Spesen-, Rechnungs- und Kreditkartenmanagement mittels künstlicher Intelligenz. Das Spesentool lernt selbständig auf Basis aller Belege und ist so in der Lage, Spesenformulare automatisch auszufüllen. Selbst handschriftliche Notizen auf Belegen werden erkannt und berücksichtigt. Die gesamte Abwicklung vom Foto der Quittung bis zur korrekten Verbuchung im ERP System sowie die Auszahlung an die Mitarbeitenden wird in wenigen Sekunden erledigt. Das Finanzteam kümmert sich nur noch um Spezialfälle.

Eine stabile Integration in bestehende Umsysteme, eine intuitive Anwender-Plattform und die Yokoy App, über welche alle Aufgaben einfach und on-the-go abgewickelt werden können, runden das Tool ab.

Ein weiterer Schritt hin zur modernen, digitalen Arbeitsumgebung

Arcplace verfolgt das Ziel, alle dokumentenbasierten Prozesse für seine Kunden zu digitalisieren und automatisieren. Mit den bestehenden Lösungen in den Bereichen Input Management, Enterprise Content Management und Rechnungsverarbeitung / P2P konnte bis anhin der Grossteil der Kunden-Anforderungen abgedeckt werden. Yokoy schliesst die Lücke fürs Spesenmanagement und ergänzt damit das Arcplace Portfolio ideal.

Robbert Spierings, Founder & CEO der Arcplace: «Wir freuen uns sehr, mit Yokoy eine in der Schweiz entwickelte Lösung gefunden zu haben, die uns erlaubt, unser Angebot für die Finanzabteilungen unserer Kunden weiter auszubauen.»

Die Schweizer Arcplace AG ist ein spezialisierter IT-Dienstleister im Bereich Informationsmanagement und Archivierung. Das Portfolio der Arcplace umfasst Lösungen für die Digitalisierung, Verwaltung und Archivierung von Dokumenten sowie für die Archivierung von Daten. Durch die Kombination neuester Technologien mit innovativen Servicemodellen wie Managed Services, Cloud Services oder Business Process Outsourcing ist Arcplace in der Lage, Unternehmen jeder Grösse optimal zu bedienen.

Seit der Gründung im Jahre 2006 hat Arcplace Lösungen für über 900 Kunden verschiedenster Branchen realisiert. Arcplace betreibt ihre Services mit Rechenzentren in der Schweiz und ist nach dem ISO 27001 Standard für Informationssicherheit zertifiziert.

