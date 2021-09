Neuer Leiter des Scan & BPO Center von Arcplace

Arcplace AG

Arcplace hat seit 1. September 2021 Verstärkung im Scan & BPO Center in Glattbrugg. Mit Philipp Rebsamen als neuer Head Scan & BPO Center sowie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung konnte das Unternehmen eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit viel Know-how im Input Management gewinnen.

In der Rolle des Head Scan & BPO Center verantwortet Philipp Rebsamen die gesamten Scan & Capture Services sowie das BPO-Geschäft der Arcplace. Im Fokus seiner Tätigkeit werden die weitere Professionalisierung sowie der Ausbau der Neukundengewinnung stehen, womit die eingeschlagene Wachstumsstrategie unterstützt wird.

Philipp Rebsamen: «Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei Arcplace. Damit wir auch in Zukunft erfolgreich und konkurrenzfähig sein werden, ist es wichtig, dass wir gut und stabil aufgestellt sind und uns laufend den neuen Herausforderungen und Entwicklungen stellen. Mit dem äusserst motivierten Arcplace-Team freue ich mich sehr auf eine spannende und erfolgreiche Zusammenarbeit, in welcher wir weiterhin für unsere Kunden einen hochstehenden Service erbringen werden. Das Ganze unter dem Motto "Zusammen sind wir stark!" und "Geht nicht, gibt’s nicht!".»

Zur Person

Bevor Philipp Rebsamen zur Arcplace kam, war er seit über 13 Jahren bei der Swiss Post Solutions AG tätig. In diesen Jahren war er verantwortlich für die Operation Centers im Bereich Document Input Management innerhalb der Schweiz. In den Jahren 2016 bis 2018 konnte er zudem erfolgreich sein Wissen im Projekt Management erweitern. Er bringt langjährige Erfahrung aus den Bereichen Document Processing, Outsourcing Projekte und Peoplemanagement mit.

Philipp Rebsamen hat einen HF-Abschluss in Betriebswirtschaft und Projektmanagement. Er ist 46 Jahre alt, lebt mit seiner Familie in Auw, einer ländlichen Gemeinde im Kanton Aargau. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Familie gerne in den Bergen. Dabei kommen Ausdauersportarten wie Running, Biken und Langlauf nicht zu kurz.

Arcplace AG Die Schweizer Arcplace AG ist ein spezialisierter IT-Dienstleister im Bereich Informationsmanagement und Archivierung. Das Portfolio der Arcplace umfasst Lösungen für die Digitalisierung, Verwaltung und Archivierung von Dokumenten sowie für die Archivierung von Daten. Durch die Kombination neuester Technologien mit innovativen Servicemodellen wie Managed Services, Cloud Services oder Business Process Outsourcing ist Arcplace in der Lage, Unternehmen jeder Grösse optimal zu bedienen.

Seit der Gründung im Jahre 2006 hat Arcplace Lösungen für über 900 Kunden verschiedenster Branchen realisiert. Arcplace betreibt ihre Services mit Rechenzentren in der Schweiz und ist nach dem ISO 27001 Standard für Informationssicherheit zertifiziert.

Kontakt: Arcplace AG Irene Feusi Mühlebachstrasse 54 CH-8008 Zürich +41 44 501 22 00 i.feusi@arcplace.ch