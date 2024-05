HINTE Expo & Conference

DeutscheVET 2024: Das Highlight-Event der Veterinärmedizin

MESSE DORTMUND | 07. - 08. Juni 2024

Karlsruhe / Dortmund (ots)

Bereit für das Highlight des Jahres in der Veterinärmedizin? Die DeutscheVET 2024 ist der Place-to-be für Tierärzte, tiermedizinische Fachangestellte und alle, die sich für Tiergesundheit begeistern. Mit über 2.200 Fachbesuchern und Kongressteilnehmern sowie rund 90 Ausstellenden verspricht die fokussierte 2-Tages-Veranstaltung auch 2024 wieder ein einzigartiges Erlebnis zu werden. Die DeutscheVET ist die optimale Plattform für Begegnung und Austausch in der Veterinärmedizin.

Hochkarätige Speaker und Themenvielfalt

In drei Konferenzräumen - zwei für Tierärzte und einen für tiermedizinische Fachangestellte, organisiert von Dr. Holger Volk von der TiHo Hannover und einen EXPO-STAGE bietet die DeutscheVET 2024 ein vielfältiges Programm mit internationalen Speakern. Von Social Media in der Tiermedizin über Praxismanagement bis hin zu Fachthemen wie Endokrinologie und Notfallmedizin ist für jeden etwas dabei.

Neben Fachvorträgen wie von Dr. Ana Nemec zur Zahnmedizin oder von Dr. Steffen Zeugswetter zur Notfallmedizin, bietet die DeutscheVET auch praxisnahe Workshops, organisiert von Dr. Stephanie Kahl - VetExkurs darunter zu das Thema Kardiologie. Diese Workshops ermöglichen es den Teilnehmern, ihre Fachkenntnisse zu erweitern und von erfahrenen Experten zu lernen. Auch unser neuen Corporate Educational Partner IDEXX wird zum ersten Mal mit einem eigenen Bildungsraum dabei sein.

Henning Wilts, Dr. Lisa Leiner und Dr. Stephanie Kahl sind nur einige der hochkarätigen Speaker, die ihr Wissen teilen werden: Mit "Social Media gehört in jede Tierarztpraxis" zeigt Henning Wilts, wie Tierarztpraxen die kostenlosen Plattformen nutzen können, um Stammkunden zu halten, Vertrauen zu gewinnen und neue Kunden zu überzeugen. Er gibt praxisnahe Tipps für einen professionellen Online-Auftritt. Dr. Lisa Leiner sensibilisiert die Teilnehmer für das Thema Stress und vermittelt Strategien zur Verminderung von stressigen Situationen im Praxisalltag. Ihr Vortrag "Stressbewältigung in der Praxis" bietet wertvolle Impulse zur Stressbewältigung. Dr. Stephanie Kahl unterstützt Tierärzte und TFA beim Wiedereinstieg in die Praxis. Ihr Vortrag "Wiedereinstieg leicht gemacht" bietet praktische Tipps und Strategien für einen erfolgreichen Neuanfang.

Fachvorträge und Programmhighlights

Endokrinologie - Dr. Florian Zeugswetter und Dr. Marion Schmicke halten Vorträge über aktuelle Entwicklungen und Diagnostikmöglichkeiten in der Endokrinologie.

- Dr. Florian Zeugswetter und Dr. Marion Schmicke halten Vorträge über aktuelle Entwicklungen und Diagnostikmöglichkeiten in der Endokrinologie. Zahnmedizin - Dr. Ana Nemec spricht über die neuesten Trends und Behandlungsmöglichkeiten in der Tierzahnmedizin.

- Dr. Ana Nemec spricht über die neuesten Trends und Behandlungsmöglichkeiten in der Tierzahnmedizin. Orthopädie - Dr. Richard Meeson thematisiert in seinem Vortrag moderne Diagnostik und Therapieansätze in der Orthopädie.

- Dr. Richard Meeson thematisiert in seinem Vortrag moderne Diagnostik und Therapieansätze in der Orthopädie. Nierenerkrankungen/Blutdruck - Dr. Barbara Glanemann befasst sich in ihrem Vortrag mit Nierenerkrankungen und den Zusammenhängen mit Blutdruckproblemen.

- Dr. Barbara Glanemann befasst sich in ihrem Vortrag mit Nierenerkrankungen und den Zusammenhängen mit Blutdruckproblemen. Notfallmedizin - Dr. Dominic Barfield und Frau Belinda Andrews-Jones präsentieren Fallbeispiele und Notfallmaßnahmen in der Tiermedizin.

Networking und Karriereboost

Ein besonderes Highlight der DeutscheVET 2024 ist die Kooperation mit VetStage, die innovative HR-Recruiting-Lösungen präsentiert. Besucher haben die Gelegenheit, sich zu vernetzen, Karrierechancen zu entdecken und von Expertenberatung zu profitieren. Die Veranstaltung bietet somit nicht nur fachliche Fortbildung, sondern auch wertvolle Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung.

Zukunft der Veterinärmedizin auf der DeutscheVET 2024

Mit internationalen Speakern, einem vielfältigen Programm und Highlights wie dem Reisegewinnspiel nach Malawi, bietet die DeutscheVET 2024 für jeden etwas. Diese Veranstaltung ist ein Muss für alle, die sich für Tiergesundheit und Veterinärmedizin interessieren.

Über die DeutscheVET

Die DeutscheVET ist ein renommierter Tierärztefachkongress mit begleitender Fachausstellung. Sie bietet Tierärzt:innen und tiermedizinischen Fachangestellten eine exzellente Gelegenheit, ihr Wissen zu erweitern und sich über die neuesten Entwicklungen in der Tiermedizin zu informieren. 2024 präsentieren rund 90 Unternehmen auf der Expo innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen. Über 2.000 Teilnehmer:innen aus ganz Deutschland werden erwartet, um sich bei mehr als 60 Fachvorträgen auf den aktuellen Stand ihrer Disziplin zu bringen. Die Organisation und Durchführung des Kongresses liegt in den Händen der HINTE Expo & Conference GmbH mit Sitz in Karlsruhe.