GenScript ProBio

Die Zusammenarbeit zwischen Bio Immunitas und GenScript ProBio führt zur Entwicklung und Fast Track Manufacturing einer neuartigen therapeutischen Plattform

Nanjing, China (ots/PRNewswire)

GenScript ProBio, ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen für Biologika für den biopharmazeutischen Markt, und Bio Immunitas, ein pharmazeutisches Unternehmen im Vereinigten Königreich mit einer neuartigen, sicheren und wirksamen Plattform für rekombinante humane Proteine (hRPP), gaben ihre Partnerschaft bekannt, um eine bereits anerkannte Expertise in der Entwicklung potenzieller neuartiger Behandlungen für den klinischen Einsatz zu verbessern.

Diese langfristige Partnerschaft wird die Herstellung und Produktion von Bio Immunitas vom Labor bis zum Patientenbett beschleunigen und gleichzeitig die regulatorischen Meilensteine einhalten. GenScript ProBio bietet IND-ermöglichenden CMC-Service für Bio Immunitas, um die präklinische Entwicklung von zwei rekombinanten Proteinprodukten mit der proprietären hRPP-Plattform von Bio Immunitas zu beschleunigen.

Der CEO/CMO von Bio Immunitas, Prof. Syed Haq, erklärte: „Diese Zusammenarbeit wird uns bei der Erreichung unseres Ziels helfen, innovative, differenzierte Behandlungen für Millionen von Patienten zu entwickeln."

Dr. Brian Min, CEO von GenScript ProBio, erklärte: „Wir freuen uns, mit Bio Immunitas zusammenzuarbeiten, um seine neuartige therapeutische Plattform zu beschleunigen und erwarten, dass mehr Patienten von dieser überlegenen Behandlung profitieren werden."

Informationen zu Bio Immunitas Ltd

Bio Immunitas, ein innovatives, EIS-qualifiziertes pharmazeutisches Unternehmen, hat Pionierarbeit bei der Entwicklung einer neuartigen Behandlung geleistet, die das Immunsystem reguliert und stabilisiert und als starker antiviraler, entzündungshemmender und immunmodulierender Wirkstoff Anti-Aging-Potenzial wirkt. Die sichere und wirksame Behandlung mit der humanen rekombinanten Protein-Plattform [hRPP] wurde in mehreren Planungs- und Forschungsphasen entwickelt und dabei an die Bedürfnisse des Marktes angepasst.

Die Plattform verfügt über einen einzigartigen mehrstufigen Wirkmechanismus mit mehreren Schlüsselindikationen: 1) Breitspektrum-Entzündungshemmer 2) Anti-SARS-CoV-2 Behandlung – hospitalisierte Patienten 3) Langlebigkeit und Anti-Aging – kutan und systemisch 4) Das Virus der Pockenfamilie

www.bioimmunitas.com

Informationen zu GenScript ProBio

GenScript ProBio ist die Tochtergesellschaft der GenScript Biotech Corporation, die proaktiv Auftragsentwicklungs- und Produktionsdienste von der Arzneimittelentdeckung bis zur Kommerzialisierung mit proaktiven Strategien, professionellen Lösungen und effizienten Prozessen in Zell- und Gentherapie (ZGT), Impfstoff, Biologika-Entdeckung und Antikörper-Protein-Medikamenten anbietet, um die Arzneimittelentwicklung für Kunden zu beschleunigen. GenScript ProBio hat GMP-Kapazitäten aufgebaut, die den regulatorischen Anforderungen von FDA, EMA und NMPA entsprechen. GenScript ProBio hat Unternehmen in den USA, den Niederlanden, Südkorea, Shanghai, Hongkong, Nanjing und anderen Orten gegründet, um globale Kunden zu bedienen, und hat Kunden in den USA, Europa, Asien-Pazifik und anderen Regionen dabei unterstützt, mehr als 40 IND-Zulassungen zu erhalten.

https://www.genscriptprobio.com/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1883485/GENSCRIPT_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-zusammenarbeit-zwischen-bio-immunitas-und-genscript-probio-fuhrt-zur-entwicklung-und-fast-track-manufacturing-einer-neuartigen-therapeutischen-plattform-301742016.html