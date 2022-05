AllTheContent startet einen besonderen Service für die Lokalpresse

VERTICALIZER

Genf (ots)

Der Content-Provider AllTheContent, der im Bereich der Magazinpresse und der Fachmedien gut vertreten ist, passt seine Lösungen weiterhin an die Bedürfnisse der Vertreiber an und führt ein besonderes Angebot für die regionale, lokale und mikrolokale Presse ein.

Die Lokalpresse ist in der Schweiz nach wie vor stark. Obwohl sie exklusivere Inhalte als die Tageszeitungen und eine einzigartige Nähe zu ihrer Region aufweisen können, leiden diese Medien mehr als andere unter der Verlagerung der Werbung auf grosse Plattformen und dem Rückgang von Abonnements.

Nach mehreren erfolgreich durchgeführten Projekten für verschiedene Lokalzeitungsmarken in der Schweiz bringt AllTheContent in diesem Frühjahr ein Angebot auf den Markt, das sich an diese für das Informationsgefüge notwendigen Hauptakteure der Lokalberichterstattung richtet.

Auf der Grundlage ihrer "Cross-Plattform"-Erfahrung und ihrer genauen Kenntnis der Produktionsprozesse beginnt die in Genf und Biel ansässige Agentur häufig mit einer Analyse und einer strategischen Beratung. Diese schnelle und wohlwollende Untersuchung ermöglicht ein klares Verständnis der Ressourcen jedes Mediums, seiner Vermögenswerte sowie seiner aktuellen Herausforderungen und präsentiert dann eine Reihe von Strategien, um den Wandel der Herausgeber zu begleiten. Auch präzise Beratungsleistungen - um die plattformübergreifende Verbreitung zu überdenken oder den Produktionsprozess zu erneuern - können kurzfristig erbracht werden.

AllTheContent, das sich seit mehreren Jahren für Originalinhalte einsetzt, bietet diesen oft kleinen und überforderten Redaktionen auch einen redaktionellen Unterstützungsdienst an. "Damit die Journalisten die exklusiven Informationen produzieren können, die das Medium relevant machen, hilft unsere Content-Agentur bei sekundären Aufgaben wie Layout, Korrekturlesen oder der Verwaltung der digitalen Kanäle", erklärt Dr. Clément Charles, CEO des Unternehmens.

Darüber hinaus stellt AllTheContent den Herausgebern von Lokalzeitungen seine hervorragenden Marktkenntnisse zur Verfügung, die auf einer ständigen Beobachtung der verschiedenen Strategien der bestehenden Akteure sowie der kommenden Innovationen basieren und durch eine Reihe von Prognosen untermauert werden, die sich seit fast 20 Jahren in der Branche bewährt haben.

"In letzter Zeit haben wir an sehr unterschiedlichen und vielfältigen Dossiers mitgewirkt", erzählt Dr. Clément Charles, insbesondere "an der Ergänzung eines bestehenden Mediums durch Videoproduktionen, an einem neuen redaktionellen Plan zur Stärkung der Exklusivität eines Titels oder auch an der Umsetzung einer Strategie, um die Abonnements innerhalb eines Jahres um fast 50 % zu steigern".

Während die durch die Gesundheitsmassnahmen verursachten Umsatzrückgänge bei unabhängigen Medien und bürgernahen Publikationen ihre Spuren hinterlassen haben, ermöglicht diese neue Dienstleistung Westschweizer Verlegern jeglicher Grösse, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren, indem sie von einem strategischen Partner für die Beratung und Unterstützung von Operationen profitieren können.