Sommerangebote im und ums Naturmuseum Solothurn

Forscherinnen und Rätsler sind gefragt!

Von Fossilien-Exkursionen über Kreuzworträtsel bis zu einer digitalen Schnitzeljagd: Das Naturmuseum Solothurn bietet ein attraktives Familienangebot für die Sommerzeit, mit Neuem und Altbewährtem.

Neue Kinderexkursion «Auf Fossilienjagd in Solothurn»

Wer möchte echte Fossilien entdecken? Das Naturmuseum Solothurn macht’s möglich. Mit dem Paläontologen des Naturmuseums Solothurn Silvan Thüring werdet ihr auf der Exkursion für Kinder viele Geheimtipps erfahren. Er nimmt euch mit auf einen kurzen Rundgang und verrät Orte, wo Fossilien entdeckt und bestaunt werden können. Wetten, dass auch ihr etwas findet?

Für Kinder ab 8 Jahren

Dauer 1 Stunde, Kosten: Fr. 5.-

17. Juli und 14. August 2023, jeweils 15.00 - 16.00 Uhr

Der Anlass wird von Solothurn Tourismus im Rahmen des Sommer-Wochenprogramms organisiert. Eine Anmeldung ist nötig bei Solothurn Tourismus.

Neues Museums-Kreuzworträtsel

Ein neues Museums-Kreuzworträtsel lädt Familien dazu ein, mit offenen Augen und konkreten Fragen durch die Dauerausstellung des Naturmuseums Solothurn zu gehen. Richtig gelöst ergibt das Kreuzworträtsel, welches am Empfang kostenlos bezogen werden kann, ein Lösungswort.

Theo erzählt – auch im Museum!

Theo, der neunjährige Podcaster, hat den Dinosauriern und Steinzeitmenschen im Naturmuseum einen Besuch abgestattet und erzählt in fünf Folgen für Kinderohren, was er dabei herausgefunden hat. Die Podcasts können im Museum mittels QR-Code und Smartphone angehört werden.

Rätselbuch «Dr. Bakteribus und Rocky bei den Dinosauriern»

Mit dem Forscherduo Dr. Bakteribus und Rocky, welche in ihrer Zeitmaschine zurück in die Vergangenheit reisen und den Dinosauriern nachspüren, entdecken die Kinder das Naturmuseum auf eine ganz besondere Weise. Ob sie den Juravenatoren wohl entkommen können?Das Rätselbuch kann am Empfang gekauft werden (Einzelstück Fr. 5.-, Familie Fr. 8.-).

Neue Ausstellungsbroschüre in französisch und englisch

Neu stehen den französisch- und englischsprechenden Besucherinnen und Besuchern Ausstellungsbroschüren in französischer und englischer Sprache zur Verfügung, so dass nun alle Ausstellungsbereiche für Nicht-Deutschmächtige erschlossen werden können. Die Broschüren können kostenlos während des Aufenthaltes im Museum benutzt und anschliessend wieder zurückgelegt werden.

Digitale, mehrsprachige Schnitzeljagd zur Stadtnatur

Wer tierische Begegnungen in der Stadt Solothurn sucht, der wird mit einer digitalen Schnitzeljagd gut bedient. Während eines rund 90 minütigen Rundgangs werden Spuren inspiziert, wird gerätselt, ausgetauscht, gesucht und hoffentlich mit viel Spass gefunden. Der Actionbound kostet Fr. 5.- pro Gerät, für jedes weitere Gerät Fr. 2.-, und steht in Kürze in deutscher, englischer und französischer Sprache zur Verfügung.

Neue Fotopirsch in den Sommerferien

Safari ist auch vor der Haustür möglich! Wildtiere leben unter uns und mit etwas Glück können wir sie beobachten. Derartige Beobachtungen zu sammeln und das Wissen verfügbar zu machen ist ein Hauptanliegen der Plattform Wilde Nachbarn Solothurn.Um die Plattform bekannter zu machen lancieren die Wilden Nachbarn Solothurn einen Fotowettbewerb während den Sommerferien. Jedes Foto, das zwischen dem 1. Juli und dem 13. August 2023 über die Meldeseite https://solothurn.wildenachbarn.ch/ hochgeladen wird, nimmt am Wettbewerb teil und hat die Chance auf attraktive Preise. Ausserdem kann auf der Bildergalerie das Lieblingsbild geliked und ihm so beim Publikumspreis zum Sieg verholfen werden.

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

032 622 70 21

www.naturmuseum-so.ch

naturmuseum@solothurn.ch