Naturmuseum Solothurn

Kinderanlass in der Sonderausstellung "Zauneidechse"

Kinder-Workshop: Zauneidechse

2. Februar 2022, 13.45 - 15.45 Uhr

Am Kinderanlass machen sich die Kinder ganz klein und begeben sich in die Welt der Eidechsen. Ob sie sie entdecken und wie es ihnen wohl geht? Fragen, auf die die Kinder in der Sonderausstellung "Zauneidechse" eine Antwort erhalten.

Für Kinder ab 6 Jahren, kostenlos

Mit Anmeldung unter naturmuseum@solothurn.ch oder Telefon 032 622 70 21

(mit Angaben zu Namen, Telefonnummer und ok für Bilder)

Leitung: Joya Müller, Museumspädagogin

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn