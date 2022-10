Information Office of Beijing Municipal Government

Information Office of Beijing Municipal Government' Bericht: "My Beijing, My Story" zeigt den Lebensstil der in Peking lebenden Menschen

Kleine Gassen erstrecken sich in alle Richtungen unter glitzernden Wolkenkratzern, und antike Monumente stehen leise, um die Hektik der Straßen zu erleben. Mit einer einzigartigen Balance zwischen einer modernen Metropole und einer historischen Stadt ist Peking, die Hauptstadt Chinas, bereit, den bevorstehenden Nationalfeiertag durch die Geschichten von sieben in Peking lebenden Menschen zu feiern.

Joseph Graves, ein renommierter Broadway-Regisseur, verliebte sich im Alter von 14 Jahren in das Musical Man of La Mancha und inszenierte eine Junior-Version des Musicals, das in Peking debütierte. "Ich denke, Theater sind Geschichten, die für alle Menschen über kulturelle und gesellschaftliche Barrieren und Sprachbarrieren hinweg Resonanz finden", sagte Joseph.

Während Lü Zhou, Professor an der Tsinghua-Universität, sich dem Nominierungsprozess der Pekinger Zentralachse für die Welterbeliste verschrieben hat. "Wir freuen uns sehr darauf, dass die Pekinger Zentralachse ihre schönsten Qualitäten, ihr bestes Image und ihre historischen und kulturellen Werte hervorbringt."

Durch das Hinzufügen chinesischer und westlicher Witze in ihre Xiangsheng-Performance ist Tina Huang, die aus Russland stammt, entschlossen, eine Brücke für ein Publikum mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu schlagen.

Shuhei Aoyama, ein japanischer Architekt, der Hutongs in Peking renoviert hat, wurde von der offenen Lebenseinstellung der Hutongs inspiriert und hofft, den vielfältigen Lebensstil der vielfältigen Gruppen von Bewohnern Pekings zu unterstützen.

Es gibt Millionen Peking in den Augen von Millionen Menschen. In dieser Serie können Sie einen Einblick in die Eigenschaften der alten Hauptstadt erhalten, die durch die sieben Personen, die wir interviewt haben, enthüllt wurden.