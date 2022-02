Antier Solutions

Wie Antier Solutions die NFT-Entwicklung beherrscht und es zahlreichen Unternehmen ermöglicht, den Milliardenmarkt zu erschließen

Nottingham, England (ots/PRNewswire)

Antier Solutions, ein Blockchain-Entwicklungsunternehmen, ist führend im Bereich der NFT-Entwicklung und verfügt über ein starkes Standbein. Als einer der ersten Anbieter in der Branche wird das Unternehmen von GoodFirms, Clutch und The Manifest als eines der besten Blockchain-Entwicklungsunternehmen der Welt eingestuft.

NFTs haben in allen Branchen, insbesondere in der Kunst- und Unterhaltungsbranche, große Aufmerksamkeit erregt. Der Marktwert steigt beständig und wird nach Ansicht von Technologieexperten bald zu einer Multi-Milliarden-Industrie werden. In Anbetracht der großen Nachfrage nach NFT-Entwicklungsdienstleistungen hat Antier Solutions eine unschlagbare Kompetenz in diesem Bereich aufgebaut.

Dieses schnell wachsende Blockchain-Beratungsunternehmen hat sich als Vorreiter bei den drei beliebtesten NFT-Anwendungen erwiesen, darunter die Entwicklung von nicht-fungiblen Token, NFT-Marktplatz-Entwicklung und die Entwicklung von NFT-Spielplattformen.

Gestützt auf seine Kernkompetenz in der Blockchain-Technologie verfügt Antier Solutions über große Erfahrung in der Entwicklung von NFTs für eine Reihe von Bereichen, nämlich Luxus-Kunsträume, Musik, Immobilien, NFT-gestützte Kredite, digitale Inhalte und Domainnamen.

Antier nutzt seine starke Grundlage im Bereich der dezentralen Anwendungen und entwickelt und lanciert den NFT-Marktplatz für den Handel mit NFT-gesicherten Vermögenswerten. Das Unternehmen hat sich in diesem Bereich stark positioniert und bereits über 100 Krypto-Token im Gesamtwert von über 500 Mio. USD auf den Markt gebracht.

Antier Solutions hat schnell auf die steigende Nachfrage nach der Entwicklung von NFT-Gaming-Plattformen reagiert, denn die Unternehmen setzen auf NFT-Gaming. Das Unternehmen hat seine technischen Fähigkeiten gestärkt, um Produktentwicklungsdienste von Weltklasse zu liefern. Vikram R. Singh, Managing Director von Antier Solutions, unterstreicht den Fokus von Antier auf die NFT-Entwicklung: „Wir haben gerade die NFT-Entwicklung für eines der beliebtesten Fantasy-Spiele der Welt abgeschlossen. Ich zögere nicht, zu akzeptieren, dass NFT-Produkte die profitabelsten Fallstudien der Blockchain-Technologie sein werden. Wir arbeiten mit Hochdruck an unserem NFT-Dienstleistungsportfolio und haben unsere Prioritäten für die nächsten Quartale klar definiert."

Mit seiner starken Präsenz im Blockchain-Bereich ist Antier Solutions sehr gut positioniert, um in neue disruptive Technologiebereiche vorzudringen.

Informationen zu Antier Solutions

Antier Solutions mit Hauptsitz in Mohali, Indien, ist ein Full-Service Blockchain-Entwicklungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in der Beratung, Entwicklung und Förderung von dApps für Unternehmen. Mit einer Präsenz auf 3 Kontinenten bietet Antier Solutions Dienstleistungen für Kryptowährungsbörsen-Entwicklung, Kryptowährung-Wallet-Entwicklung, kryptofreundliche Banklösungen, Asset-Tokenisierung, NFT-Entwicklung, innovative DeFi-Protokolle und kundenspezifische Blockchain-Entwicklungsdienste.

