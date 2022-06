BlueVoyant

BlueVoyant stellt neue ergebnisorientierte Cyberabwehr-Plattform vor: BlueVoyant Elements™

New York (ots/PRNewswire)

Elements führt interne und externe Cybersicherheitsfunktionen zusammen und bietet unübertroffene Transparenz, Genauigkeit und Handlungsfähigkeit über ein End-to-End-Angebot

BlueVoyant, eine hoch solide Cyberabwehrfirma hat heute den Startschuss zu BlueVoyant Elements bekanntgegeben, eine ergebnisorientierte, Cloud-basierte Cyberabwehrplattform , die verwaltete Erkennung und Reaktion, Cyberrisikomanagement für Dritte, Schutz vor digitalen Risiken und professionelle Dienstleistungen zusammenführt. Die Elemente können als Komplettlösung oder als einzelne Module je nach den Bedürfnissen der Kunden eingesetzt werden:

BlueVoyant Kern: MDR ™ (Managed Detection & Response)

BlueVoyant-Gelände: 3PR ™ (Cyber-Risikomanagement durch Dritte)

BlueVoyant Sky: DRP ™ (Digitaler Risikoschutz)

BlueVoyant Flüssigkeit: PS ™ (Professionelle Dienstleistungen)

Stabilität und Stärke innerhalb der Netze von Organisationen zum Schutz vor der sich verändernden Landschaft außerhalb.

Identifiziert schnell von außen sichtbare kritische Cybersicherheitsschwachstellen und -probleme im Ökosystem eines Kunden und arbeitet direkt mit dem Anbieter zusammen, um das Problem zu lösen.

Eine End-to-End-Lösung zur Erkennung und Beseitigung von Cyber-Bedrohungen im frühesten Stadium der Cyber-Kill-Chain, die über den Draht hinausgeht.

Erstklassiges Fachwissen, das den Kunden hilft, Cyber-Bedrohungen und -Vorfälle zu bewerten, zu verhindern und darauf zu reagieren



„Die Markteinführung von Elements ist der Höhepunkt von fünf Jahren Arbeit, um End-to-End-Funktionen für die interne und externe Cyberabwehr in einer einzigen Plattform zu vereinen", sagte James Rosenthal, CEO von BlueVoyant. „Als wir BlueVoyant gründeten, verfügte unser Team über umfangreiche Erfahrungen an vorderster Front im Umgang mit hochentwickelten Bedrohungsakteuren, die kritische Infrastrukturen, Dienste und die Sicherheit von Ländern vor entschlossenen Bedrohungsakteuren schützen sollten. Dadurch verfügen wir über die Erfahrung und das Wissen, um Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt eine solide Cyberabwehr zu bieten."

Heute hat BlueVoyant mehr als 700 Kunden, 650 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten und gab kürzlich eine eine Kapitalerhöhung in Höhe von 250 Millionen Dollar mit einer Bewertung von mehr als einem Einhorn. Das Unternehmen hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz mit anhaltend hohem Wachstum. Elements ist Teil des Rebrandings von BlueVoyant, das den Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung von Spitzentechnologie durch Experten, die nahtlos in die Betriebsabläufe von Unternehmen integriert und elegant von unserem Team von Cyberverteidigungsexperten mitverwaltet wird, verdeutlicht.

„Als ich Jim und dem BlueVoyant-Team im August vorgestellt wurde, sah ich sofort die Möglichkeit, die wichtigsten Trends in Bezug auf Effizienz, Konsolidierung von Cybersecurity-Tools und den Bedarf an besseren Sicherheitsergebnissen zu nutzen", sagte Jason Thompson, Chief Marketing Officer bei BlueVoyant, nachdem ich 15 Jahre in der Cybersicherheitsbranche verbracht hatte. „Die Elements-Plattform bietet unseren Kunden genau das und versetzt uns in die Lage, weiter und schneller als jeder andere auf dem Markt zu agieren, indem wir die Weltklasse-Technologie, Telemetrie und Talente bereitstellen, die für die Sicherheit unserer modernen Welt erforderlich sind."

BlueVoyant veranstaltet am Donnerstag, den 16. Juni um 10 Uhr ET ein Webinar, in dem die neue Elements-Plattform und die Fünf-Jahres-Vision des Unternehmens vorgestellt werden. Bestehende Kunden, Sicherheitsexperten und andere Beteiligte werden zur Teilnahme ermutigt, indem sie hier klicken zur Anmeldung.

Über BlueVoyant

BlueVoyant bündelt interne und externe Cyber-Abwehrfunktionen in einer ergebnisorientierten, cloudbasierten Plattform namens BlueVoyant Elements™. Elements überwacht Ihr Netzwerk, Ihre Endpunkte, Ihre Angriffsfläche und Ihre Lieferkette sowie das offene, tiefe und dunkle Internet kontinuierlich auf Schwachstellen, Risiken und Bedrohungen und ergreift Maßnahmen zum Schutz Ihres Unternehmens, indem es sowohl die durch maschinelles Lernen gesteuerte Automatisierung als auch die von Menschen geführte Expertise nutzt. Die Elemente können als unabhängige Lösungen oder zusammen als umfassende Cyberverteidigungsplattform eingesetzt werden. Der Ansatz von BlueVoyant zur Cyberverteidigung basiert auf drei Säulen - Technologie, Telemetrie und Talent -, die mehr als 700 Kunden auf der ganzen Welt felsenfeste Cyberverteidigungsfähigkeiten bieten.

