Maypharm

Maypharm kündigt neues Produkt METOX am Times Square in New York an

Seoul, Südkorea und New York (ots/PRNewswire)

Maypharm kündigt neues Botulinumtoxin, METOX am 26. Januar 2021 an. METOX ist eine wirksame Lösung zur Glättung aller Arten von Falten, von mittelschweren bis schweren, die durch tägliche aktive Gesichtsbewegungen verursacht werden.

Maypharm konzentriert sich auf herausragende pharmazeutische Produkte, um überlegene Botulinumtoxin-Produkte mit einem aktuellen technologischen Vorsprung und einem ausgeklügelten, fortschrittlichen Qualitätssystem für die Herstellung und einer hochentwickelten Ausrüstung anzubieten, um die GMP-Anforderungen der CGMP-Vorschriften der Agentur zu erfüllen.

Maypharm ist erfolgreich in den Markt für Toxine eingestiegen und kündigte ihr eigenes, neu eingeführtes Toxin auf der digitalen Plakatwand "Times Square Spectacular" in New York an.

Maypharm hat bereits Großhandelspartner auf der ganzen Welt in China, Russland, Europa, den USA, dem Nahen Osten und den westasiatischen Ländern und Regionen (Taiwan, Thailand, Vietnam, Philippinen), so dass jetzt beabsichtigt ist, METOX, ein neues Toxin weltweit zu liefern und eine starke Position auf dem europäischen Markt zu erreichen und den Marktanteil des Toxins innerhalb von drei Jahren nach der Produkteinführung deutlich zu erhöhen.

METOX führt derzeit aktiv klinische Studien in verschiedenen Bereichen durch, um Symptome wie Asymmetrie der Kiefermuskulatur und Schmerzen in der Schultermuskulatur zu behandeln, zusätzlich zu Indikationen in Bereichen wie der Verbesserung von Glabellafalten und Falten um die Augen.

Alle existierenden Botulinumtoxine werden auf traditionelle Weise hergestellt - durch Lyophilisation, wobei immer ein gewisser Pulverrest auf dem Boden jeder Ampulle bleibt. Mittlerweile verwendet METOX 100U Botulinumtoxin A eine Technologie der 2. Generation, eine weiterentwickelte Technik, die als Vakuum-Dehydration bezeichnet wird. Dadurch bleiben fast keine Pulverreste auf dem Boden der Ampullen zurück. Es minimiert Denaturierungen wie Schaum oder Molekülbruch beim Verdünnen, wodurch der Penetrationsvorgang nahezu schmerzfrei und das Abfüllen per Spritze wesentlich einfacher wird (aufgrund der Abwesenheit von Luft).

Die Forschung hat gezeigt, dass die Entwicklung von METOX, basierend auf den neuesten Geräten und neuen Standards in der Forschung und Entwicklung und aufgrund der Technologie der 2. Generation, im Vergleich zu anderen Produkten, einen Hauptvorteil in der hohen Reinheit, dem Stabilisierungseffekt und der nachgewiesenen Wirksamkeit hat, was nicht nur sichere Verfahren von hoher Qualität mit perfektem Ergebnis bedeutet, sondern ein absolut neues Niveau im globalen Botulinumtoxin-Markt setzt.

