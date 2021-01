Beaubelle

Beaubelle: Schluss mit Anti-Aging.

Genf (ots/PRNewswire)

Es ist Zeit, mit Swiss Calm fröhlich zu altern!

Alter ist nur eine Zahl. Es ist das Leben im Alter, das zählt, nicht das Alter in Ihrem Leben. Die Jugend wird traditionell als das Bild der Schönheit und der Blüte des Lebens dargestellt, während das Altern etwas Schreckliches ist, gegen das wir kämpfen. Der Kampf mit dem Altern verursacht Stress, der sich auf unser Wohlbefinden und letztlich auf die Gesundheit der Haut auswirkt.

Beaubelle, eine avantgardistische Schweizer Hautpflegemarke, hat die "Age Joyfully with Body Mind & Soul Harmony"-Bewegung ins Leben gerufen, um die "Anti-Aging"-Norm in Frage zu stellen und Frauen zu inspirieren, jedes Alter zu genießen und zu feiern und sich in ihrer eigenen Haut wohl zu fühlen. "Age Joyfully" wird Sie dazu bringen, gesündere Verhaltensweisen anzunehmen, sich mehr Selbstliebe zu schenken und letztendlich Ihr Immunsystem zu stärken.

Wenn Frauen älter werden, sinkt ihr Östrogenspiegel und dies verursacht einige Hautbeschwerden wie Trockenheit, Spannungsgefühl, Juckreiz und Schlaffheit. Um die Immunität solcher Hautzustände zu stärken, hat Beaubelle Swiss Calm auf den Markt gebracht, um empfindliche und sensibilisierte Haut wieder zu beruhigen, indem die Immunantwort der Haut auf alle Arten von Stressoren gestärkt wird. Dieses Superpower-Quartett aus Reiniger, Serum, Öl und Creme enthält mikrobiotische Wirkstoffe, die das Ökosystem der Haut harmonisieren und stabilisieren.

Ultra Gentle Cleansing Mousse / Ultra Douce Cleansing Mousse

- Ein sulfatfreies Reinigungsmittel mit Lotion-Aerosolschaum.

Skin Savior Soothing Serum/Sérum Apaisant Pour la Peau

- Ein Hautserum mit starken Entzündungshemmern.

Stress Manager - Swiss Rejuvenating Oil/Huile de Rajeunissement Suisse

- Ein Gesichtsöl, das reich an Antioxidantien ist.

Extra Calming Skin Relief Cream/Crème Apaisante Pour la Peau

- Super feuchtigkeitsspendende und beruhigende Feuchtigkeitscreme für die Haut.

Beaubelle Swiss Calm pflegt das Mikrobiom mit 100 % natürlichen Inhaltsstoffen, damit sich die Haut schneller erholen und eine stärkere Hautbarriere aufbauen kann. Das Schweizer Alpenquellwasser in jedem Beaubelle-Produkt enthält Jod und Mineralsalze, die gereizte Haut sanft beruhigen und die Hautheilung maximieren. Beaubelle, mit seinen wirksamen Formulierungen, entstresst und fördert die Hydratation zur Verbesserung der Hautgesundheit!

Weitere Informationen finden Sie unter www.beaubelle.com.

# # #

Pressekontakt:



Julius Lim

juliuslim@beaubelle.com

hq@beaubelle.com

BEAUBELLE

Rue de Lyon 77

1203 Genf

Schweiz

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422907/Swiss_Calm_Image.jpg