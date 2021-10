Realty ONE Group

Realty ONE Group-Führungskräfte treffen sich in Nashville zum Coaching und Networking und sammeln über 30.000 USD für eine örtliche gemeinnützige Organisation

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Realty ONE Group, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber, hat letzte Woche ihre Franchise-Inhaber und -Partner in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee zu ihrem jährlichen "Basecamp Leadership Retreat" versammelt, um ihre wachsende Basis von US-amerikanischen und internationalen Franchise-Inhabern zu coachen und zu stärken.

Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung traten Keynote-Speaker und Gäste wie der legendäre NBA-Star Bill Walton und der Autor und CEO von StoryBrand, Donald Miller, auf. In weiteren Coaching-Sitzungen sollen die Führungskräfte beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen unterstützt werden, bei denen der Immobilienprofi an erster Stelle steht. Getreu dem Ziel, Türen zu öffnen, war der Höhepunkt der Veranstaltung jedoch ein Teambuilding-Event, bei dem die Teilnehmer Sachspenden wie Kinderbetten, Windeln und Spielzeug für die örtliche gemeinnützige Organisation Isaiah 117 House organisierten. Der CEO und Gründer der Realty ONE Group, Kuba Jewgieniew, überreichte dem Mitbegründer der Organisation schließlich einen Scheck in Höhe von 11.111 USD, wodurch sich der Gesamtbeitrag auf mehr als 30.000 USD beläuft.

"Die Werte unseres Unternehmens sind bei dieser Leadership-Veranstaltung voll zur Geltung gekommen, von unserer dynamischen COOLTURE und der Liebe füreinander über unser Business-Coaching und den Schulungen bis hin zu unserer Mission, überall vor Ort etwas zurückzugeben und Gutes zu tun", so Jewgieniew.

Mehr als 300 Teilnehmer waren zum ersten Mal beim Basecamp in Nashville dabei und feierten am ersten Abend im Barlines Restaurant von Omni Nashville. Am zweiten Abend besichtigte die Gruppe dann einen von zwei lokalen, schnell wachsenden Realty ONE Group Music City-Standorten und feierte die Zusammenkunft am letzten Abend mit einem privaten Empfang auf dem historischen General Jackson-Flussboot.

Die Realty ONE Group plant, sich anlässlich ihres jährlich stattfindenden ONE Summit vom 3. bis zum 5. April 2022 wieder mit ihren Immobilienprofis im Aria Resort in Las Vegas, Nevada, zu treffen.

The UNBrokerage hat mehr als 17.000 Immobilienprofis in mehr als 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und Westkanada und hat bereits dieses Jahr bekannt gegeben, auch Niederlassungen in Singapur, Spanien und Costa Rica zu eröffnen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branche-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C. sowie in Kanada. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.