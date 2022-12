Green Datacenter AG

Green schliesst eine Refinanzierung über CHF 480 Millionen ab und beschleunigt damit ihr Investitionsprogramm in der Schweiz

Lupfig (ots)

Green erhöht ihre Investitionen in der Schweiz und plant weitere Ausbauten, um Hyperscaler und Unternehmen bei der steigenden Nachfrage nach sicheren und energieeffizienten Rechenzentren zu unterstützen.

Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin, hat ein Refinanzierungspaket in der Höhe von CHF 480 Millionen mit führenden internationalen und Schweizer Banken abgeschlossen. Die Mittel ermöglichen es Green, ihre Wachstumsstrategie weiter zu beschleunigen und die nächste Entwicklungsphase zu finanzieren.

In den letzten drei Jahren hat Green die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen und Public-Cloud-Anbietern (Hyperscalern) intensiviert, sowie in nachhaltige Technologien und zukunftsweisende Innovationen investiert und neue, energieeffiziente und leistungsstarke Rechenzentren im Grossraum Zürich fertiggestellt.

Das Refinanzierungspaket stärkt die Position von Green als führende Schweizer Datacenter-Anbieterin durch den Ausbau der aktuellen Kapazität von 33MW auf 81MW mit dem Bau weiterer Datacenter auf dem Metro-Campus in Dielsdorf, dem Ausbau des bestehenden Hochleistungscampus in Lupfig sowie weiterer Standorte in der Schweiz. Roger Süess, CEO von Green, erklärt: «Mit der Beschleunigung des Wachstumsprogramms reagiert Green auf die hohe Nachfrage von Hyperscalern, die bei geo-redundanten Lösungen auf Green vertrauen. Green sorgt für Raum, Vernetzung und nachhaltiges Wachstum, von welchem Hyperscaler, Unternehmen und die Schweiz als Datenstandort profitieren.»

Green unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Cloud-Einführung mit einer nachhaltigen, innovativen IT-Infrastruktur, die es ermöglicht, die eigenen Rechenzentren durch energieeffiziente Rechenzentren abzulösen. Mit höherer Effizienz und umfassender Sicherheit sowie direkter und privater Anbindung an alle führenden Hyperscaler, werden die Datacenter von Green zum Dreh- und Angelpunkt jeder digitalen Transformation oder Reise in die Cloud.

Green ist im Besitz von InfraVia Capital Partners ("InfraVia") die das Unternehmen bei der Vereinbarung und Durchführung der Refinanzierung beraten hat.

Pauline Fiastre, Financing Director bei InfraVia, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, Green bei der Refinanzierung unterstützt zu haben. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Wachstumskurs erfolgreich fortzusetzen und die grosse Nachfrage der Kunden zu decken, die in der Schweiz nach Datacenter-Kapazitäten suchen. Wir haben ein Finanzierungspaket in Höhe von CHF 480 Millionen im aktuellen makroökonomischen Umfeld zu wettbewerbsfähigen Konditionen gesichert. Wir danken Crédit Agricole CIB und ING Bank N.V., die als Underwriter der Refinanzierung fungierten, sowie den Kreditgebern, die sich als Teil der Syndizierung angeschlossen haben, darunter Credit Suisse (Schweiz) AG und Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., die als bestehende Kreditgeber beigetreten sind.»

Über Green

Green ist die führende Anbieterin von Rechenzentrumsdienstleistungen in der Schweiz. Das Unternehmen betreibt fünf Rechenzentren an drei Standorten in Zürich und Umgebung. Mit dem Metro-Campus Zürich in Dielsdorf baut Green derzeit den vierten Standort auf, welcher drei Datacenter und einen Business Park umfasst. Das erste Rechenzentrum auf dem Metro-Campus Zürich wird in Kürze in Betrieb genommen. Eine Erweiterung auf dem Campus Zürich-West in Lupfig ist bereits geplant. Green ermöglicht so geo-redundantes High-Performance-Computing für Cloud-Provider (Hyperscale-Unternehmen) und bietet Unternehmen energieeffiziente Datacenterlösungen und Konnektivität über alle Standorte hinweg an.

www.green.ch

Über InfraVia Capital Partners

InfraVia ist ein führendes, unabhängiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf private Investitionen für europäische Infrastruktur- und Technologieunternehmen spezialisiert hat. InfraVia unterstützt Unternehmer und Industrieunternehmen bei ihrer Wachstums- und Digitalstrategie und beschleunigt ihre Transformation. Seit 2008 hat InfraVia 10 Mrd. EUR an Kapital aufgebracht und in über 50 Unternehmen in 13 europäischen Ländern investiert.

www.infraviacapital.com

