GIGABYTE

GIGABYTE AORUS 4K Gaming-Monitore sind bereit für New-Gen-Konsolen

Taipeh (ots/PRNewswire)

Die weltweiten Verkäufe von New-Gen-Konsolen boomen immer noch und es gibt keine Anzeichen für eine Abschwächung. Eine New-Gen-Konsole mit einem kompatiblen, hochauflösenden Display zu koppeln, das die Grenzen der hohen Bildwiederholrate von 120 Hz und darüber hinaus ausreizt, blieb jedoch eine unergründliche Mission ... bis jetzt. GIGABYTEs neu vorgestellte AORUS 4K-Gaming-Monitore sind ein neuer Hoffnungsschimmer für die lang ersehnten Gamer. Die volle HDMI 2.1-Kompatibilität, die mit den neuen AORUS-Monitoren einhergeht, ermöglicht es Gamern, höhere Bildraten und Auflösungen auf Konsolen der neuen Generation, wie der PlayStation 5 und der XBOX Series X, zu nutzen.

Die taktischen 4K-Gaming-Monitore von GIGABYTE AORUS sind die ultimativen Zwei-Wege-Monitore. Sie versprechen nicht nur eine E-Sports-taugliche Display-Performance von bis zu 144 Hz Bildwiederholrate und 0,5 ms Reaktionszeit, sondern nutzen auch die volle Bandbreite des HDMI 2.1-Anschlusses, um das Beste aus den neuen Konsolen herauszuholen, was sie zu den idealen Displays für Gaming auf verschiedenen Plattformen macht. Durch die HDMI 2.1-Konnektivität können Gamer beim Spielen am PC die extreme Spieleleistung von High-End-Grafikkarten wie der RTX 30-Serie voll auskosten. In Verbindung mit den New-Gen-Konsolen können Gamer zum ersten Mal ihre bevorzugten AAA-Spieltitel mit 120 Hz für ultra-flüssiges Gameplay in einer atemberaubenden 4K-Auflösung spielen. Neben der Überlegenheit bei der Display-Performance ist es GIGABYTE auch gelungen, das Spielerlebnis mit AORUS exklusiven taktischen Features zu optimieren. Diese Verbesserungen im Spiel, einschließlich Aim Stabilizer, Black Equalizer und Active Noise Cancellation, die bisher nur PC-Gamer zur Verfügung standen, sind nun auch für Konsolenspieler zugänglich, die ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus sein wollen.

Die taktischen 4K-Gaming-Monitore von GIGABYTE AORUS sind ab sofort erhältlich. Gamer haben die Wahl zwischen verschiedenen Größen von 32 Zoll, 43 Zoll bis 48 Zoll. Weitere Details über die AORUS 4K-Display-Reihe und ihre starken Gaming-Funktionen finden Sie hier: https://www.aorus.com/monitors/4k

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1492835/4K_Monitors.jpg