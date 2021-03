GIGABYTE

GIGABYTE Motherboards der Z590-Serie treiben den Verkauf inmitten der Einführung von Intels neuen Prozessoren an

Taipeh (ots/PRNewswire)

Mit der Ankunft der Intel® Rocket Lake-S-Desktop-Prozessoren der 11. Generation hat GIGABYTE auch sein neues Z590-Motherboard-Lineup auf den Markt gebracht und erwartet im Gegenzug eine Wachstumsdynamik im Verkauf. Die neuen Mainboards unterstützen nicht nur die neuesten CPUs, sondern übernehmen auch GIGABYTEs renommierte Führungsposition in Sachen Power-Design und VRM-Kühlung. Sie verfügen über das höchste 20-Phasen-Digital-Power-Design auf dem Markt, um Intels neueste Prozessoren an ihre Leistungsgrenze zu bringen. Die Z590-Motherboards von GIGABYTE sind darüber hinaus mit der branchenweit höchsten Speicherübertaktungsfähigkeit sowie ultraschnellen Datentransfers durch PCIe 4.0-Unterstützung ausgestattet, was sie zum perfekten Begleiter für die New-Gen-CPUs macht.

GIGABYTEs High-End Z590 AORUS Mainboards bieten volle Unterstützung für den superschnellen PCIe 4.0 Standard, der eine hohe Bandbreite, ultrahohe Übertragungsgeschwindigkeit und verbesserte CPU-Leistung auf der Intel-Plattform bietet. Benutzer können nun das ultimative Spielerlebnis mit schnelleren Ladezeiten und viel flüssigerem Gameplay genießen; oder sogar die besten PCIe 4.0 Solid-State-Laufwerke wie GIGABYTEs neueste AORUS Gen4 7000s SSD für eine wahnsinnige sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7000 MB/s nutzen, ohne dass es zu thermischem Throttling im Hochgeschwindigkeitsbetrieb kommt!

GIGABYTE Z590 Mainboards sind ebenfalls bewährte Gewinner. Die Motherboards der creator-focused Z590 VISION-Serie wurden mit dem Red Dot Design Award 2021 für ihre minimalistische und dennoch markante Ästhetik und die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten speziell für Content Creators ausgezeichnet.

GIGABYTE Z590 Mainboards bieten eine Vielzahl an verlockenden Features und sind damit die beste Wahl für High-End-Computing und Gaming. Anwender sind eingeladen, auf dieser Plattform zu spielen oder zu kreieren und die Stabilität zu erleben, die durch die robuste Stromversorgung und die Hochgeschwindigkeitsleistung von PCIe 4.0 von GIGABYTE erreicht wird. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von GIGABYTE: www.aorus.com/motherboards/intel/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1472904/Z590_KV.jpg