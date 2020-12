Bonsignore Trial Lawyers, PLLC

Bonsignore Trial Lawyers, PLLC kündigt einen Vergleich im Rechtsstreit TelexFree Securities an

Worcester, MassachusettsWorcester, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Wenn Sie ein TelexFree AdCentral- oder AdCentral-Family Package gekauft haben, kann der nach einer Sammelklage erzielter Vergleich über 22,5 Millionen Dollar Einfluss auf Ihre Rechte haben

- Eine Sammelklage, die im Namen von Geschädigten des TelexFree-Pyramidensystems eingereicht wurde, ist derzeit anhängig. - Die Kläger machen geltend, dass sie durch die Unterstützung und Teilnahme der Beklagten am TelexFree-Schneeballsystem geschädigt wurden. Die Beklagten bestreiten die Ansprüche der Kläger. - In diesem Rechtsstreit wurde nun ein Vergleich in Höhe von 22,5 Mio. US-Dollar bezüglich der Ansprüche gegen die Fidelity Co-operative Bank ("Fidelity Bank") und John Merrill (zusammen die "Beklagten der Fidelity Bank" oder "Vergleichsbeklagten") erzielt. - Dies ist der vierte Vergleich, der in diesem Rechtsstreit geschlossen wurde. Zuvor wurden drei Vergleiche mit neun Beklagten und drei beteiligten Dritten geschlossen, die vom Gericht endgültig genehmigt worden sind. - Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch berührt, unabhängig davon, ob Sie handeln oder nicht handeln. Die vollständige Mitteilung, die unter www.TelexFreeSettlement.com abrufbar ist, enthält Informationen über den Vergleich mit den Beklagten der Fidelity Bank und über den Rechtsstreit. Bitte lesen Sie die gesamte Bekanntmachung sorgfältig durch. - Das für diesen Fall zuständige Gericht muss noch entscheiden, ob es den Vergleich genehmigt. - Die Bekanntmachung und weitere Informationen, die in eine Vielzahl anderer Sprachen übersetzt wurden, finden Sie unter www.TelexFreeSettlement.com . Sie können auch die Nummer 877-829-4140 anrufen, um in einer Vielzahl von anderen Sprachen weitere Informationen zu erhalten. Übersetzer sind auf Anfrage erhältlich.

IHRE GESETZLICHEN RECHTE UND MÖGLICHKEITEN EINSPRUCH BIS 11. JANUAR2021 Reichen Sie Ihren Einspruch ein und erklären Sie, warum Sie den Vergleich und/oder die geforderten Anwaltsgebühren, Prozesskosten und Erfolgsprämien ablehnen. SICH SELBST AUSSCHLIESSEN BIS ZUM 11. Dies ist die einzige Option, die es Ihnen erlaubt, die JANUAR 2021 Vergleichsbeklagten wegen der in diesem Fall geltend gemachten Ansprüche einzeln zu verklagen. Sie sind dann nicht mehr Mitglied der Vergleichsgruppe und Sie erhalten keine Gelder aus diesem Vergleich. AN DER ANHÖRUNG AM26. FEBRUAR 2021 Beantragen Sie, sich vor Gericht zu allen Aspekten des TEILNEHMEN Vergleichs und/oder zu den beantragten Anwaltskosten, Prozesskosten und Erfolgsprämien zu äußern. NICHTS TUN Sie bleiben ein Mitglied der Vergleichsgruppe. Sie verzichten auf alle Rechte, die Sie derzeit haben, um die Vergleichsbeklagten wegen des Verhaltens, das Gegenstand der Klagen ist, separat zu verklagen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.TelexFreeSettlement.com

