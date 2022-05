Next.e.GO Mobile SE

Heimspiel: e.GO Mobile feiert den Launch des e.wave X in der Micro Factory in Aachen

Aachen (ots/PRNewswire)

Nach der Enthüllung des neuen Fahrzeugs durch den Markenbotschafter Neymar Jr. in Berlin feiert e.GO den Start des e.wave X mit vielen Lieferanten, Partnern und Mitarbeitenden in Aachen, Deutschland.

Der e.wave X legte mit fast 2.000 Reservierungen in nur zweieinhalb Wochen einen echten Erfolgsstart hin

Für die kommenden Monate ist eine bundesweite Roadshow geplant

Rund 600 Partner, Mitarbeitende und Medienvertreter:innen hatten am heutigen Mittwoch die Gelegenheit, zusammen mit der Next.e.GO Mobile SE den Launch des neuen Fahrzeugmodells e.wave X in der Micro Factory in Aachen zu feiern.

Das große Interesse an dem neuen Modell, mit knapp 2.000 Reservierungen in den Tagen seit der offiziellen Enthüllung durch Neymar Jr., zeigt eine großartige Resonanz auf die Bemühungen des e.GO -Teams, das neue Modell auf den Markt zu bringen. Die Fahrzeuge werden in der Aachener Micro Factory produziert, die mit Blick auf Energie und Umweltbilanz konzipiert wurde, insbesondere in einer Zeit, in der die Energiewende die urbane Elektromobilität umso erstrebenswerter macht.

"Wir freuen uns über die Fortschritte, die wir gemacht haben, über die steigende Nachfrage und bedanken uns bei unseren treuen Kunden. Wir werden unermüdlich daran arbeiten, ihr Vertrauen und, was noch wichtiger ist, unser gemeinsames Engagement für eine nachhaltige urbane Mobilität zu erfüllen", sagte Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.

Der moderne, praktische und innovative Viersitzer wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit entwickelt. Der Fahrspaß, das einfache Aufladen und die intelligente Steuerung des e.wave X bieten ein einzigartiges Nutzererlebnis. Der e.wave X ist ab 24.990 Euro*, vor Abzug der Subventionen, erhältlich und kann auf der e.GO Website - https://e-go-mobile.com/.

Für die kommenden Monate ist eine bundesweite Roadshow geplant, bei der das Fahrzeug bis Ende November auf rund 50 Veranstaltungen in ganz Deutschland präsentiert wird, unter anderem bei zehn SportScheck RUNs und der Green World Tour.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1826089/Next_eGO_Mobile_1.jpg