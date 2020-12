MaitriBodh Parivaar (International) GmbH

Maitreya Dadashreeji: DIE GLOBALE TRANSFORMATION BEGINNT!

Wien

Dieses Jahr hat sich die Welt, in der wir leben, verändert. Der gesamte Zustand der Welt hat einen Wandel erfahren, angefangen von unserem Lebensstil bis hin zu unseren Gewohnheiten und Beziehungen. Worte wie Angst, Depression, Suizid, Krise oder Chaos spiegeln die Ungewissheit der Zukunft wider und sind in aller Munde. Die Entwicklungen im Aussen erfordern einen Wandel im Inneren, in unserer Denkweise, unserer Perspektive und unserer Einstellung zum Leben. Die Ruhe in diesem Chaos, die Lösung für dieses Problem ist "Transformation".

Maitreya Dadashreeji, der Gründer und Visionär von MaitriBodh Parivaar, hat das 'WELTWEITE TRANSFORMATIONSPROGRAMM' für alle Menschen eingeführt, die dazu beitragen möchten, eine bessere Zukunft für unsere Welt zu schaffen.

Dieses Programm dauert circa 2 Jahre und basiert auf innerer Reflexion, Meditation und Erfahrungen. Es werden mehr als 20 Angebote zur Verfügung gestellt, die das Leben positiv verändern. Das Programm ist dabei völlig KOSTENLOS.

Die Reise der Transformation ist ein schrittweiser Prozess, der uns zurück zum eigenen Wahren Selbst führt und mit der inneren Kraft verbindet.

MaitriBodh Parivaar setzt sich seit 2013 mit verschiedenen spirituellen Programmen und sozialen Initiativen aktiv dafür ein, das Bewusstsein der Menschheit zu fördern.

Maitreya Dadashreeji appelliert an alle spirituellen Lehrer und Meister auf der ganzen Welt, gemeinsam mit ihm mehr über "Transformation" zu sprechen und ein Teil dieser Globalen Transformation zu sein.

Maitreya Dadashreeji, von Beruf Arzt, ist ein globaler Humanist, Transformationspionier und Sozialreformer.

