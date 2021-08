Novakid

Novakid sammelt 35 Millionen Dollar in der Serie B, um die Expansion in neue Märkte zu unterstützen

Finanzierung unterstützt von Owl Ventures und Goodwater Capital unter der Leitung von bestehenden Investoren, um das herausragende Wachstum von Novakid durch Marketing und Produktinnovation weiter zu unterstützen

Novakid, eine Online-Sprachlernplattform, die personalisiertes Englischlernen für Kinder im Alter von 4-12 Jahren durch künstliche Intelligenz (KI) und Gamification bietet, gibt eine 35-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie B unter der Leitung von Owl Ventures und Goodwater Capital bekannt.

Die bestehenden Investoren LETA Capital, PortfoLion, TMT Investments, Xploration Capital und LearnStart beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

Owl Ventures ist der weltweit größte Risikokapitalfonds, der sich auf den Markt für Bildungstechnologie konzentriert. Judy Park von Owl Ventures kommentierte: "Novakid bietet Kindern eine unterhaltsame, ansprechende und effektive Erfahrung beim Englischlernen. Wir sind beeindruckt von dem leidenschaftlichen Einsatz des Teams für die Demokratisierung des Sprachunterrichts und von seiner Fähigkeit, eine Vielzahl von Märkten in Europa und darüber hinaus zu erschließen. Wir freuen uns sehr, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Produktinnovation und Marktexpansion für Kinder auf der ganzen Welt weiter zu unterstützen."

Goodwater Capital ist eine führende Risikokapitalgesellschaft, die sich auf den Markt für Verbrauchertechnologie konzentriert. Eric Kim von Goodwater Capital kommentierte: "Wir freuen uns, Novakid zu unterstützen, ein vielversprechendes und schnell wachsendes Unternehmen für Englischunterricht mit einer aussichtsreichen Zukunft. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine barrierefreie Kommunikation zu ermöglichen und den Zugang zur weltweiten Wissensbasis zu erleichtern. Die Technologie von Novakid bietet Kindern und jungen Erwachsene in Ländern, in denen Englisch nicht die Hauptsprache ist, eine einfache und effektive Möglichkeit, Englisch zu erschwinglichen Preisen zu lernen."

Novakid wird die neue Investition, um in neue Märkte in Asien zu expandieren, die Position des Unternehmens in bestehenden Märkten (Europa und MENA) zu stärken, originelle Bildungsinhalte zu entwickeln und eine neue Gamification-Plattform einzuführen, um die Kundenbindung und -zufriedenheit zu erhöhen.

Aurel Pasztor von PortfoLion kommentierte: "Wir sind sehr erfreut zu sehen, wie gut Novakid die internationale Expansionsstrategie umsetzt, die wir bei der A-Runde vor weniger als einem Jahr skizziert haben. Die aktuelle Investition und die Unterstützung von Owl und Goodwater werden die führende Position des Unternehmens im Bereich der englischen Online-Vorschulbildung in Europa und den MENA-Ländern weiter festigen."

Das Lernformat von Novakid kombiniert einen interaktiven digitalen Lehrplan mit individuellen Live-Sitzungen, in denen Schüler und muttersprachliche Lehrer Englisch verwenden, um die Sprache zu 100 % zu verinnerlichen. Die Plattform bietet digitale Lektionen, virtuelle 360-Grad-Rundgänge, Spiele in der Klasse und eine auf maschinellem Lernen basierende Bewertung des Lernfortschritts der Schüler, so dass sich das Programm an jeden einzelnen Schüler anpassen lässt.

Im Jahr 2021 erreichte die Wachstumsrate des aktiven Kundenstamms von Novakid fast 700 % im Vergleich zum Vorjahr, mit einem monatlichen Wachstum von 14,8 %. Die Anzahl der von Novakid durchgeführten Kurse überstieg im Juni 2021 die Marke von 2,2 Millionen und erreichte ein Niveau von über 410 000 neuen Kursen pro Monat. Die Zahl der Lehrkräfte soll bis Ende 2021 auf 3 000 englische Muttersprachler steigen. Ab Juni 2021 entfallen 80 % des Kundenportfolios des Unternehmens auf Europa, 15 % auf MENA und 5 % auf den asiatisch-pazifischen Raum.

In einer aktuellen Studie von J'son & Partners Consulting im Mai-Juni 2021 wurde Novakid als die Nummer eins unter den Online-Englischschulen für Kinder in Europa eingestuft.

"Novakid hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu verbessern, indem das Unternehmen für das 21. Jahrhundert eine Kommunikation ohne Grenzen fördert. Das Erlernen der englischen Sprache ist ein exponentiell wachsender Trend. 20 % der Weltbevölkerung spricht diese Sprache, und da der Markt für Englisch als Zweitsprache (ESL) für Kinder in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich erheblich wachsen wird, haben wir unseren Investorenpool um zwei der besten Investoren im Bereich Edtech/Consumer verstärkt. Wir sind also bestens darauf vorbereitet, ein Einhorn mit einem bedeutenden Anteil am ESL-Markt aufzubauen", so Max Azarov, Mitgründer und CEO von Novakid.

"In den letzten zwei Jahren hat Novakid eine ausgezeichnete, gut diversifizierte Entwicklung sowohl bei der Anzahl der Studenten als auch bei den Einnahmen gezeigt", sagte Dmitry Malin, Mitbegründer und COO von Novakid. "Die geografische Expansion und die Produktentwicklung, die durch die Investitionsrunde B unterstützt werden, werden uns dabei helfen, unser schnelles Wachstum fortzusetzen und die Absicht von Novakid, ESL für Kinder zu innovieren, zielstrebig umzusetzen. Gleichzeitig werden wir eine hohe Kundenzufriedenheit und eine starke Kundenbindung erreichen."

Wir kombinieren jetzt eine Gamification-Plattform mit ausgefeilten Inhalten, um das Lernen von Englisch als Zweitsprache mit Novakid effektiver und interaktiver zu gestalten und die Schüler zu motivieren, mehr Zeit mit dem Lernen zu verbringen. Wir planen auch eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Sprachlabors in Europa und den USA, um die hyper-personalisierte Lernerfahrung weiter zu verbessern", erklärt Amy Krolevetsky, Mitbegründerin und Leiterin des Lehrplans von Novakid.

