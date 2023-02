ananné AG Swiss Mountain Organics

Junge Designer gestalten Etiketten für Premium Wirkstoffkosmetik

ananné unterstützt das Designprojekt von fs-Etiketten

Bild-Infos

Download

Erlenbach (ots)

Neu und anders denken, ist die Devise der Schüler:innen der Johannes-Gutenbergschule in Stuttgart und der Akademie für Kommunikation in Freiburg. Zum achten Mal haben die angehenden Designer Produktetiketten für Kosmetika nach ihren Vorstellungen erstellt.

Vorgabe zur Gestaltung der Etiketten war das Motto "Naturzeit". Ausserdem waren der Marken- und Produktname sowie die gesetzlichen Vorgaben gemäss der Kosmetikverordnung Teil des Briefings.

ananné hat für das von fs-Etiketten initiierte Projekt seine Bodylotion SERICUM zur Verfügung gestellt.

"Es ist spannend, zu sehen, welches Design die jungen Grafikdesigner als ansprechend und verkaufsfördernd ansehen. Als Marke ist man oftmals sehr starr in der Gestaltung festgelegt. Dieses Projekt bietet kreative Anregungen und ermöglicht beispielsweise mittels einer Limited Edition einen anderen Weg auszuprobieren, ohne dabei das Corporate Design infrage zu stellen", so Silva Imken, Director Marketing & Communications der ananné AG.

Herausgekommen sind zwölf verschiedene Designs. In die engere Auswahl gehen fünf Entwürfe. Initiatorin Simone Stöckigt: "Es ist jedes Mal eine Freude, mit welchem Enthusiasmus an den teilnehmenden drei Grafik-Designschulen entworfen und umgesetzt wird. Wir haben dieses Projekt "Junges Design - frech.neu.anders." genannt und die Schüler:innen nehmen sich diese drei Worte zu Herzen! Seit wir zusätzlich den "Frechheit-Siegt-Etikettenpreis" ausloben, werden auch die ganz Mutigen zu Gewinnern. Dieses Projekt, das unseren Design-Nachwuchs fördert und ihn "Produktions-Luft" schnuppern lässt, braucht Unterstützung aus allen Bereichen. Die Lehrer:innen als Motivatoren und die Industrie als Umsetzer, müssen mit an Bord sein. Deshalb ein herzliches Dankeschön an ananné für die Unterstützung mit Produkten und Know-how."

Ab April kann online auf der Website von fs-etiketten über den Siegern abgestimmt werden. Zusätzlich gibt es ein persönliches Voting auf der Messe "Cosmetic Business" vom 14. bis 15. Juni 2023 in München.