Mytheresa feiert Debüt als Aktiengesellschaft

München (ots/PRNewswire)

MYT Netherlands Parent B.V. ("Mytheresa" oder das "Unternehmen"), die Muttergesellschaft der Mytheresa Group GmbH, feiert heute ihr Debüt an der New Yorker Börse ("NYSE") als börsennotiertes Unternehmen. Die Aktien werden unter dem Tickersymbol "MYTE" gehandelt. Die Mitglieder des Managementteams von Mytheresa läuten um 9:30 Uhr ET/15:30 Uhr MEZ virtuell die Eröffnungsglocke an der NYSE.

"Der heutige Tag markiert einen spannenden Meilenstein für Mytheresa", erklärte Michael Kliger, der CEO von Mytheresa. "Mytheresa hat sich zu einer globalen Plattform für Luxusmode entwickelt. Jeden Tag bieten wir Kunden auf der ganzen Welt ein unvergleichliches, personalisiertes, digitales Luxus-Shopping-Erlebnis und binden sie dank unseres handverlesenen Produktangebots, exklusiver Angebote, ansprechender Inhalte und eines exzellenten Kundenservice. Wir befinden uns in einer starken Position, die von unserem differenzierten Wertversprechen für Marken und Kunden und unserem profitablen Wachstum unterstrichen wird, das sich als dauerhaft und skalierbar erwiesen hat."

"Mytheresa blickt in eine vielversprechende Zukunft. Wohlhabende Verbraucher weltweit sind schnell zum Online-Shopping für Luxusmode übergegangen", so Michael Kliger weiter. Ich möchte unserem fantastischen Team aus Luxus-, Digital-, Technik- und Servicebetriebsexperten für ihre unglaubliche Leidenschaft bei der Bereitstellung eines unvergleichlichen, personalisierten digitalen Luxus-Shopping-Erlebnisses danken. Außerdem möchte ich unseren mehr als 200 Markenpartnern für ihre kontinuierliche Unterstützung und die Zusammenarbeit beim Aufbau unseres Geschäfts danken. Und zum Schluss möchte ich mich ganz besonders bei unseren Kunden dafür bedanken, dass sie uns durch ihre Loyalität und die Liebe zu unserem Angebot diese erstaunliche Reise ermöglicht haben, die wir sehr gerne gemeinsam mit ihnen fortsetzen möchten."

Die Emission von American Depositary Shares erfolgte ausschließlich über einen Prospekt. Exemplare des endgültigen Verkaufsprospekts für das Angebot sind erhältlich bei: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, z. Hd.: Prospectus Department oder J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Tel.: 866-803-9204 E-Mail: prospectuseq_fi@jpmorganchase.com.

Eine Registrierungserklärung zum Verkauf dieser Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Ein Exemplar der Registrierungserklärung kann auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingesehen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Informationen zu Mytheresa

Mytheresa ist einer der weltweit führenden Online-Stores für Luxusmode. Mytheresa wurde 2006 gegründet und bietet Konfektionsware, Schuhe, Taschen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Die sorgfältig zusammengestellte Produktauswahl bietet echten Luxus mit Designermarken wie Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino und vielen mehr. Das einzigartige digitale Shopping-Erlebnis bei Mytheresa legt den Schwerpunkt auf Luxuswaren der Spitzenklasse, exklusive Produkt- und Inhaltsangebote, führende Technologie- und Analyseplattformen sowie einen qualitativ hochwertigen Kundendienst.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", auch in Bezug auf den Börsengang. Diese Aussagen werden durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "werden" oder "erwarten" und ähnlichen Wörtern und Ausdrücken für die Zukunft getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der unter "Risikofaktoren" im vorläufigen Prospekt und an anderer Stelle in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschriebenen Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann es nicht für zukünftige Ergebnisse garantieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen seit dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Pressekontakte für Öffentlichkeitsarbeit Pressekontakte für die Wirtschaftspresse Mytheresa.com GmbH Edelman USA Sandra Romano Ted McHugh / Nicole Briguet Mobil: +49 152 54725178 Tel.: +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235 Tel.: +49 89 127695-236 E-Mail: ted.mchugh@edelman.com E-Mail: sandra.romano@mytheresa.com E-Mail: nicole.briguet@edelman.com Edelman Deutschland, Österreich, Schweiz Rüdiger Assion Mobil: +49 162 4909624 Tel.: +49 221 8282 8111 E-Mail: ruediger.assion@edelmann.com

