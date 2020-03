Webinar zur Corona-Krise und den rechtlichen Auswirkungen

Universität St. Gallen

Die Executive School der Universität St.Gallen bietet am Freitag, 6. März, zwischen 10 und 11 Uhr ein Webinar zu rechtlichen Fragen rund um das Coronavirus an. Mit Anmeldung ist es für alle Interessierten zugänglich und kostenlos. Die Ausbreitung des Coronavirus tangiert zunehmend auch die Wirtschaft und löst in rechtlicher Hinsicht viele Unsicherheiten aus. Mit dem Webinar, das den Titel «Corona-Krise - rechtliche Auswirkungen auf Führungskräfte, Arbeitgeber und Vertragsmanager» trägt, möchte die HSG unkompliziert rechtliche Kenntnisse vermitteln.

Zeit: Das Webinar findet am Freitag, 6. März, von 10 bis 11 Uhr statt

Inhalt: Vier Rechtsexperten der Universität St.Gallen beleuchten die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz. Die Themen:

- Führungsverantwortung: Was müssen Mitglieder von Verwaltungsräten und CEOs beachten? - Vertragsmanagement: Was bedeutet die Krise für verschiedene Verträge? - Arbeitsverhältnis: Was bedeutet die Situation für Arbeitgeber und Mitarbeitende?

Anmeldung: Für die Teilnahme am Webinar ist eine Registrierung notwendig. Sie ist unter folgendem Link möglich: Webinar-Registrierung

Prof. Dr. Bruno Mascello, Titularprofessor für Wirtschaftsrecht und Legal Management, +41 71 224 74 99, bruno.mascello@unisg.ch

